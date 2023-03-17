Серьезная угроза людям: из Колумбии планируют вывезти "кокаиновых" бегемотов Эскобара

В районе колумбийской реки Магдалена обитает около 140 бегемотов. По оценкам некоторых ученых, к 2030 году их численность может достичь 1 500 особей, если не будут приняты меры. Животные представляют серьезную угрозу как для местных жителей, так и для окружающей среды.

Related video

С тех пор как ввезенные наркобароном бегемоты сбежали после его смерти в 1993 году правительству неоднократно не удавалось усмирить разросшуюся популяцию. Теперь региональные власти хотят попробовать новую стратегию, они надеются, что домашних животных Пабло Эскобара можно будет переправить в другие страны. Об этом сообщает Business Insider.

После смерти лидера наркокартеля в 1993 году большинство животных из его личного зверинца были перевезены в новые дома в зоопарках по всему миру. Но четыре его бегемота — три самки и один самец — сбежали и поселились в колумбийской реке Магдалена. Там они процветали и начали размножаться.

Сегодня в этом районе обитает около 140 бегемотов. По оценкам некоторых ученых, к 2030 году их численность может достичь 1 500 особей, если не будут приняты меры.

Поскольку бегемоты представляют серьезную угрозу как для людей, так и для окружающей среды Колумбии, это вызывает серьезную озабоченность.

Предупреждающий знак о бегемотах виден возле парка Hacienda Nápoles. Фото: Getty Images

Прежде чем бегемотов можно будет переселить в новые дома, их необходимо поймать в ловушку и усмирить для безопасности всех участников. Эта задача может показаться пугающей, особенно если учесть, что бегемоты ежегодно убивают около 500 человек в Африке. Фактически, они являются одними из самых смертоносных сухопутных животных в мире.

Давид Эчеверри Лопес, руководитель отдела управления биоразнообразием, охраняемых территорий и экосистемных услуг Cornare в Колумбии считает, что отлавливать животных следует очень осторожно и для этого у них разработан особый протокол отлова. По словам эксперта, они кладут в загон еду, запирают бегемотов, и команда специалистов делает им анестезию. После этого бегемотов помещают в ящик, везут на грузовиках в аэропорт и отправляют самолетом в Индию или Мексику.

"Все, что связано с бегемотами, рискованно, а также сложно, дорого и требует много времени. Мы надеемся переселить некоторое количество бегемотов в этом году. На данный момент у нас есть только заинтересованные зоопарки в Мексике и Индии", — сказал Лопес

На сегодняшний день в Колумбии один человек был серьезно ранен бегемотом, но никто не погиб Фото: Getty Images

В 2022 году Колумбия признала бегемотов токсичным инвазивным видом, отчасти потому, что они нарушают водные экосистемы и ухудшают качество воды. По словам Лопеса, они также вытесняют местных диких животных и усиливают давление на ресурсы. Например, они угрожают речным черепахам, кайманам и находящемуся под угрозой исчезновения антильскому ламантину. Руководитель Cormare отмечает, что бегемоты огромны, агрессивны и очень сильны.

"Будучи весьма территориальным видом с диким и непредсказуемым поведением, они представляют опасность для местного населения, включая традиционных рыбаков и других людей, живущих вблизи рек, которые могут быть убиты в результате нападения", — заявил Лопес.

На сегодняшний день в Колумбии один человек был серьезно ранен бегемотом, но никто не погиб.

Ранее Фокус писал, что в Колумбии стерилизуют "кокаиновых бегемотов" Пабло Эскобара. В 1993 году он перевез из Африки на свое ранчо двух бегемотов, а те расплодились в целое стадо, которое угрожает местной фауне.

Также сообщалось, что сын Пабло Эскобара пожаловался на тяжелую жизнь. Наследника наркобарона обвиняют в родственных связях с "кокаиновым королем", из-за чего Себастьян Маррокин избегает публичных мест в целях свой безопасности.