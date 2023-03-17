Серйозна загроза людям: з Колумбії планують вивезти "кокаїнових" бегемотів Ескобара

У районі колумбійської річки Магдалена мешкає близько 140 бегемотів. За оцінками деяких учених, до 2030 року їх чисельність може досягти 1 500 особин, якщо не буде вжито заходів. Тварини становлять серйозну загрозу як для місцевих жителів, так навколишнього середовища.

Related video

З того часу, як ввезені наркобароном бегемоти втекли після його смерті в 1993 році уряду неодноразово не вдавалося утихомирити популяцію, що розрослася. Тепер регіональна влада хоче спробувати нову стратегію, вона сподівається, що домашніх тварин Пабло Ескобара можна буде переправити в інші країни. Про це повідомляє Business Insider.

Після смерті лідера наркокартелю у 1993 році більшість тварин з його особистого звіринця було перевезено до нових будинків у зоопарках по всьому світу. Але чотири його бегемоти — три самки і один самець — втекли й оселилися в колумбійській річці Магдалена. Там вони процвітали та почали розмножуватися.

Сьогодні в цьому районі мешкає близько 140 бегемотів. За оцінками деяких учених, до 2030 року їх чисельність може досягти 1 500 особин, якщо не буде вжито заходів.

Оскільки бегемоти становлять серйозну загрозу як для людей, так і для довкілля Колумбії, це викликає серйозне занепокоєння.

Попереджувальний знак про бегемотів видно біля парку Hacienda Nápoles. Фото: Getty Images

Перш ніж бегемотів можна буде переселити в нові будинки, їх необхідно спіймати в пастку і втихомирити для безпеки всіх учасників. Це завдання може здатися страшним, особливо якщо врахувати, що бегемоти щорічно вбивають близько 500 людей в Африці. Фактично вони є одними з найбільш смертоносних сухопутних тварин у світі.

Давид Ечеверрі Лопес, керівник відділу управління біорізноманіттям, територій, що охороняються, та екосистемних послуг Cornare в Колумбії вважає, що відловлювати тварин слід дуже обережно і для цього у них розроблено особливий протокол вилову. За словами експерта, вони кладуть у загін їжу, замикають бегемотів, і команда фахівців робить їм анестезію. Після цього бегемотів поміщають у ящик, везуть на вантажівках до аеропорту та відправляють літаком до Індії чи Мексики.

"Все, що пов'язано з бегемотами, ризиковано, а також складно, дорого і вимагає багато часу. Ми сподіваємося переселити деяку кількість бегемотів цього року. Наразі ми маємо лише зацікавлені зоопарки в Мексиці та Індії", — сказав Лопес.

На сьогодні у Колумбії одна людина була серйозно поранена бегемотом, але ніхто не загинув Фото: Getty Images

У 2022 році Колумбія визнала бегемотів токсичним інвазивним видом, частково тому, що вони порушують водні екосистеми та погіршують якість води. За словами Лопеса, вони також витісняють місцевих диких тварин та посилюють тиск на ресурси. Наприклад, вони загрожують річковим черепахам, кайманам і антильському ламантину, що перебуває під загрозою зникнення. Керівник Cormare зазначає, що бегемоти величезні, агресивні та дуже сильні.

"Будучи вельми територіальним видом з дикою і непередбачуваною поведінкою, вони становлять небезпеку для місцевого населення, включно традиційних рибалок та інших людей, що живуть поблизу річок, які можуть бути вбиті внаслідок нападу", — заявив Лопес.

На сьогодні у Колумбії одна людина була серйозно поранена бегемотом, але ніхто не загинув.

Раніше Фокус писав, що у Колумбії стерилізують "кокаїнових бегемотів" Пабло Ескобара. 1993 року він перевіз із Африки на своє ранчо двох бегемотів, а ті розплодилися в цілу череду, яка загрожує місцевій фауні.

Також повідомлялося, що син Пабло Ескобара поскаржився на тяжке життя. Спадкоємця наркобарона звинувачують у родинних зв'язках з "кокаїновим королем", через що Себастьян Маррокін уникає публічних місць з метою своєї безпеки.