Родители бьют тревогу: в Великобритании учитель случайно поделился своим откровенным фото

Неназванный мужчина случайно поделился своим снимком в стиле "18+" в соцсети, которая, как он думал, была приватной. Только одобренные подписчики могут видеть его содержание. Позже фото шокировало родителей учеников.

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Учитель средней школы Червелл в Оксфорде (Великобритания) стал объектом расследования со стороны начальства в связи с тем, что один из родителей обнаружил в интернете откровенный снимок, который мужчина опубликовал в Твиттере в 2020 году. Об этом сообщает Daily Star.

Несмотря на то, что фотография его обнаженной интимной части была опубликована три года назад, учитель попал под разбирательства только сейчас, поскольку о нем стало известно примерно в середине прошлого месяца.

Мужчина случайно поделился в Твиттере своим снимком в стиле "18+", который, как он думал, был приватным, и только одобренные подписчики могут видеть его содержание. В отношении неназванного учителя было начато расследование со стороны его начальства в школе Червелл в Оксфорде после того, как возмущенный родитель сделал скриншот его откровенной позы.

"Учитель размещает действительно неподобающий контент в своем Твиттере, который был открыт. Я сообщила об этом в школу, где сказали, что это нарушает политику социальных сетей, но больше ничего не произошло. Такие вещи делают люди, которые должны заботиться о детях. Это злоупотребление властью", — рассказала мать, у которой дочь сдает экзамены GCSE.

Руководство школы Червелл в Оксфорде провело расследование Фото: Google Maps

Сотрудники школы заявили, что в связи со случившимся инцидентом были приняты "соответствующие меры", но не уточнили, какие именно. Отмечается, что руководство не может подтвердить, что учитель был привлечен к дисциплинарной ответственности.

Ранее Фокус писал, что в школах Великобритании ученикам запрещают выходить в туалеты на уроках. Разъяренные ученики бросали огнетушители, выбивали двери и окна. А в школе Ричмонд в Северном Йоркшире дети напали на учителей и подожгли дерево.

Также сообщалось, что в британской школе вспыхнул скандал из-за юбок. Средняя школа Рейнфорд в Мерсисайде оказалась в центре скандала по поводу политики в отношении школьной формы и длины юбок учениц, в результате которого некоторые девочки ушли домой в слезах.