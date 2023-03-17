Батьки б'ють на сполох: у Великій Британії вчитель випадково поділився своїм відвертим фото

Неназваний чоловік випадково поділився своїм знімком у стилі "18+" у соцмережі, яка, як він думав, була приватною. Тільки затверджені підписникии можуть бачити його зміст. Пізніше фото шокувало батьків учнів.

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Вчитель середньої школи Червел в Оксфорді (Великобританія) став об'єктом розслідування з боку начальства у зв'язку з тим, що один із батьків виявив в інтернеті відвертий знімок, який чоловік опублікував у Твіттері у 2020 році. Про це повідомляє Daily Star.

Попри те, що фотографію його оголеної інтимної частини було опубліковано три роки тому, вчитель потрапив під розгляди тільки зараз, оскільки про нього стало відомо приблизно в середині минулого місяця.

Чоловік випадково поділився у Твіттері своїм знімком у стилі "18+", який, як він думав, був приватним, і лише затверджені підписники можуть бачити його зміст. Щодо неназваного вчителя було розпочато розслідування з боку його начальства у школі Червелл в Оксфорді після того, як обурений батько зробив скріншот його відвертої пози.

"Учитель розміщує справді неналежний контент у своєму Твіттері, який був відкритий. Я повідомила про це школу, де сказали, що це порушує політику соціальних мереж, але більше нічого не сталося. Такі речі роблять люди, які мають піклуватися про дітей. Це зловживання владою", — розповіла мати, у якої дочка складає іспити GCSE.

Керівництво школи Червел в Оксфорді провело розслідування Фото: Google Maps

Співробітники школи заявили, що у зв'язку з інцидентом було вжито "відповідних заходів", але не уточнили, які саме. Зазначається, що керівництво не може підтвердити, що вчителя було притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

Раніше Фокус писав, що у школах Великобританії учням забороняють виходити до туалетів на уроках. Розлючені учні кидали вогнегасники, вибивали двері та вікна. А в школі Річмонд у Північному Йоркширі діти напали на вчителів та підпалили дерево.

Також повідомлялося, що в британській школі спалахнув скандал через спідниці. Середня школа Рейнфорд у Мерсісайді опинилася в центрі скандалу щодо політики шкільної форми та довжини спідниць учениць, внаслідок якого деякі дівчатка пішли додому у сльозах.