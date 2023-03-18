В Мичигане мужчина словил джекпот в $1 млн, купив лотерейный билет на заправке

53-летний мужчина любил играть в лотереи Millionaire Maker. Когда вышла вторая версия игры Millionaire Maker II он очень обрадовался и почувствовал, что сможет словить куш. После покупки он мгновенно стер скретч-билет и побежал домой обрадовать новостью жену.

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Житель американского штата Мичиган сорвал джекпот и выиграл $1 миллион, купив лотерейный билет на заправочной станции Shell в городе Редфурд. Об этом пишет издание Michigan Live.

Сообщается, что 53-летний мужчина любил играть в лотереи Millionaire Maker. Когда вышла вторая версия игры Millionaire Maker II он очень обрадовался и почувствовал, что сможет словить куш.

"Мне очень понравилась первая игра Millionaire Maker, поэтому я обрадовался, когда вышла игра Millionaire Maker II, и у меня было предчувствие, что я выиграю в нее крупную сумму", — рассказал победитель.

Он мгновенно стер скретч-билет после покупки и побежал домой обрадовать новостью жену.

"Когда я увидел, что выпало число 26, принесшее приз в 1 миллион долларов, я не мог поверить! Я сразу же пошел домой, чтобы сообщить жене радостную новость и попросить ее посмотреть билет. Мы оба были так взволнованы", — добавил мужчина.

Победитель приехал в штаб-квартиру лотереи в Лансинге и решил забрать единовременную выплату в размере $634 000. Он может получить всю сумму в виде регулярных выплат в течение нескольких лет.

Получив свой выигрыш, мужчина планирует отложить часть денег для своих внуков, а оставшуюся часть сберечь на старость.

Напомним, 17 марта сообщалось, что женщина из Северной Каролины купила лотерейный билет и выиграла £820 00 после того, как внутренний голос сказал ей сделать это. Теперь американка Венди Хестер может купить дом и погасить кредит.

15 марта СМИ писали, что в Австралии мужчина едва не "потерял" джекпот в $26 млн. Счастливчиком оказался житель Западной Австралии. Победитель лотереи Powerball рассказал, что купил счастливый билет всего за несколько часов до розыгрыша, а затем просто забыл о нем.