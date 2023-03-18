У Мічигані чоловік виграв джекпот $1 млн, купивши лотерейний квиток на заправці

53-річний чоловік любив грати у лотереї Millionaire Maker. Коли вийшла друга версія гри Millionaire Maker II він дуже зрадів і відчув, що зможе зловити куш. Після покупки він миттєво стер скретч-квиток і побіг додому порадувати новиною дружину.

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Житель американського штату Мічиган зірвав джекпот і виграв $1 мільйон, купивши лотерейний квиток на заправній станції Shell у місті Редфурд. Про це пише видання Michigan Live.

Повідомляється, що 53-річний чоловік любив грати у лотереї Millionaire Maker. Коли вийшла друга версія гри Millionaire Maker II він дуже зрадів і відчув, що зможе зловити куш.

"Мені дуже сподобалася перша гра Millionaire Maker, тому я зрадів, коли вийшла гра Millionaire Maker II, і я мав передчуття, що я виграю в неї велику суму", — розповів переможець.

Він миттєво стер скретч-квиток після покупки і побіг додому порадувати новиною дружину.

"Коли я побачив, що випало число 26, яке принесло приз 1 мільйон доларів, я не міг повірити! Я одразу ж пішов додому, щоб повідомити дружину радісну новину і попросити її подивитися квиток. Ми обидва були так схвильовані", — додав чоловік.

Переможець приїхав у штаб-квартиру лотереї в Лансінгу і вирішив забрати одноразову виплату у розмірі $634 000. Він може отримати всю суму у вигляді регулярних виплат протягом кількох років.

Отримавши свій виграш, чоловік планує відкласти частину грошей для своїх онуків, а частину, що залишилася, зберегти на старість.

Нагадаємо, 17 березня повідомлялося, що жінка з Північної Кароліни купила лотерейний квиток і виграла £820,00 після того, як внутрішній голос сказав їй зробити це. Тепер американка Венді Хестер може купити будинок і погасити кредит.

15 березня ЗМІ писали, що в Австралії чоловік ледь не "втратив" джекпот $26 млн. Щасливчиком виявився мешканець Західної Австралії. Переможець лотереї Powerball розповів, що купив щасливий квиток за кілька годин до розіграшу, а потім просто забув про нього.