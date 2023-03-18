Пересадка почки открыла тайну. Мужчина в США был женат на родной сестре

Не знавший своих родителей детстве мужчина узнал, что его супруга и мать двоих общих детей является его сестрой. Родной сестрой.

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Настоящая драма разыгралась — в главной роли с одним из пользователей соцсети и форума Reddit. Мужчина из США рассказал подписчикам, что недавно узнал о кровном родстве со своей супругой, когда согласился стать для нее донором для пересадки почки. Об этом сообщает издание Mirror.

В детстве мужчину усыновили через две минуты после рождения, процедура была закрытой, поэтому он ничего не знал о своих биологических родителях.

8 лет назад он познакомился с будущей супругой во время командировок в другой штат, а через два года пара сыграла свадьбу. В молодой семье родились двое детей, однако, после рождения второго ребенка у матери начались проблемы с почками и потребовалась пересадка.

"Моя жена заболела сразу после рождения нашего сына, и теперь ей нужна пересадка почки. Мы проверили ее родственников, и ни один из них не был подходящим донором", — поделился герой этой истории на форуме.

Мужчина согласился пройти полное обследование чтобы понять, сможет ли он стать донором, и через несколько дней с ним связался врач.

"Затем врач сказал что-то о необходимости провести дополнительное тестирование из-за некоторой информации по результатам теста на HLA (человеческий лейкоцитарный антиген). Я не придал этому большого значения и согласился", — продолжает он свою историю.

Дополнительные тесты показали, что у него и его жены обнаружился "аномально высокий процент совпадений". Мужчина признался, что был потрясен и сбит с толку.

"Мы родственники — нет, я не шучу. Я не знаю, что делать дальше… Она моя жена и мать наших детей", — поделился ошеломленный результатами тестов пользователь сети.

Впрочем, пользователи Reddit постарались найти для него слова поддержки. Один из пользователей отметил, что у пары еже есть дети, и они предположительно здоровы, поскольку автор не упомянул в своем рассказе никаких случаев патологий и отклонений. Другой добавил: "Вы уже женаты и имеете детей — вы не можете вернуть все вспять, поэтому я не вижу особого смысла рушить ваш мир".

Мужчине посоветовали сохранить счастье своей семьи, пожертвовать почку своей сестре-жене и "продолжать быть прекрасными родителями для своих детей".

Напомним, с 2022 года на портале "Дія" стала доступна новая услуга — подача заявки на усыновление в электронном виде. Раньше потенциальным приемным родителям приходилось разбираться с подачей заявки неделями.

Также Фокус писал, что украинская певица Анастасия Кочетова, которая выступает под псевдонимом MamaRika, заявила о желании усыновить ребенка после войны.