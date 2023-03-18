Пересаджування нирки відкрило таємницю. Чоловік у США був одружений з рідною сестрою

Чоловік, який не знав своїх батьків у дитинстві, дізнався, що його дружина і мати двох спільних дітей є його сестрою. Рідною сестрою.

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Справжня драма розігралася — у головній ролі з одним із користувачів соцмережі та форуму Reddit. Чоловік зі США розповів підписникам, що нещодавно дізнався про кровну спорідненість зі своєю дружиною, коли погодився стати для неї донором для пересадки нирки. Про це повідомляє видання Mirror.

У дитинстві чоловіка усиновили за дві хвилини після народження, процедура була закритою, тому він нічого не знав про своїх біологічних батьків.

8 років тому він познайомився з майбутньою дружиною під час відряджень в інший штат, а за два роки пара зіграла весілля. У молодій сім'ї народилися двоє дітей, однак після народження другої дитини у матері почалися проблеми з нирками і знадобилася пересадка.

"Моя дружина захворіла відразу після народження нашого сина, і тепер їй потрібна пересадка нирки. Ми перевірили її родичів, і жоден із них не був відповідним донором", — поділився герой цієї історії на форумі.

Чоловік погодився пройти повне обстеження, щоб зрозуміти, чи зможе він стати донором, і за кілька днів із ним зв'язався лікар.

"Потім лікар сказав щось про необхідність провести додаткове тестування через деяку інформацію за результатами тесту на HLA (людський лейкоцитарний антиген). Я не надав цьому великого значення і погодився", — продовжує він свою історію.

Додаткові тести показали, що в нього та його дружини виявився "аномально високий відсоток збігів". Чоловік зізнався, що був вражений і спантеличений.

"Ми родичі — ні, я не жартую. Я не знаю, що робити далі ... Вона моя дружина і мати наших дітей", — поділився приголомшений результатами тестів користувач мережі.

Втім, користувачі Reddit постаралися знайти слова підтримки. Один із користувачів зазначив, що у пари є діти, і вони імовірно здорові, оскільки автор не згадав у своєму оповіданні жодних випадків патологій і відхилень. Інший додав: "Ви вже одружені й маєте дітей — ви не можете повернути все назад, тому я не бачу особливого сенсу руйнувати ваш світ".

Чоловікові порадили зберегти щастя своєї сім'ї, пожертвувати нирку своїй сестрі-дружині та "продовжувати бути прекрасними батьками для своїх дітей".

Нагадаємо, з 2022 року на порталі "Дія" стала доступна нова послуга — подання заявки на усиновлення в електронному вигляді. Раніше потенційним прийомним батькам доводилося розбиратися з поданням заявки на тижні.

Також Фокус писав, що українська співачка Анастасія Кочетова, яка виступає під псевдонімом MamaRika, зголосилася всиновити дитину після війни.