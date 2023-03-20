Так и не узнал о призе: мужчина выиграл в лотерею через несколько дней после своей смерти

Эндрю Гиллион выиграл в лотерее Postcode Lottery и стал одним из обладателей самого большого джекпота в Шотландии. Мужчина получил 8092 фунта стерлингов (402 тысячи гривен), но так и не смог об этом узнать.

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59-летний Эндрю Гиллион из Шотландии умер, не успев узнать размер своего выигрыша в лотерею, который составлял 7,9 млн фунтов стерлингов (356 млн гривен). Об этом сообщает Ladbible.

Мужчина долгое время играл в народную лотерею почтовых индексов, которая популярна среди жителей Великобритании, что бы выиграть немного денег. У него были планы отправиться в отпуск со своей семьей, но все изменилось после того, как Эндрю упал со лестницы и сломал шею. Он был доставлен в больницу Королевы Елизаветы в Глазго и прооперирован через несколько дней. К несчастью, мужчина скончался в больнице.

После смерти Эндрю его дочь Лиза обнаружила письмо, в котором говорилось о том, что ее отец выиграл в лотерее Postcode Lottery и стал одним из победителей самого большого джекпота в Шотландии.

Мужчина выиграл в лотерее Postcode Lottery и стал одним из победителей самого большого джекпота в Шотландии, который поделили между людьми Фото: коллаж Фокус

"Я узнала о том, что папа выиграл, от его друга и соседа. Я подумала, что он никак не мог выиграть, так как я заблокировала его банковский счет. Никаких платежей не должно было быть. Когда мы получили подтверждение я чувствовала себя совершенно опустошенной. Помню, как он сказал: "Ну, ты не будешь смеяться, когда я выиграю!", и он был прав, я не смеялась, я плакала", — рассказала она.

Лиза добавила, что ей все еще грустно, что отца больше нет рядом, чтобы порадоваться за его выигрыш.

Эндрю получил 8092 фунта стерлингов (402 тысячи гривен) из джекпота в 7,9 млн фунтов стерлингов (356 млн гривен), который был поделен между всеми победителями, проживающими на той же улице, что и он.

Народная лотерея почтовых индексов была запущена на севере Англии в 2005 году как пилотная схема. После успешного запуска лотерея расширилась на Шотландию в 2007 году и Уэльс в июле 2010 года. Любой желающий может за 10 фунтов в месяц оформить подписку на сайте лотереи. Одновременно разрешается оформлять до трех подписок. Победитель определяется каждый день по почтовому индексу.

Ранее Фокус писал, что мужчина выиграл в лотерею 132 млн, но не смог забрать деньги. Менеджер по закупкам Мартин Тотт из Уотфорда и его жена Кей поняли, что победили только через шесть месяцев после того, как были названы выигрышные номера.

Также сообщалось, что блогер случайно съел шоколадное яйцо за 12 тысяч долларов. Адам Дэвис из британского города Севенокс, графство Кент, признался, что был слишком голоден и не заметил, что держал в руках призовую конфету.