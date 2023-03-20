Так і не дізнався про приз: чоловік виграв у лотерею через кілька днів після своєї смерті

Ендрю Гілліон виграв у лотереї Postcode Lottery і став одним із володарів найбільшого джекпоту в Шотландії. Чоловік отримав 8092 фунти стерлінгів (402 тисячі гривень), але так і не зміг про це дізнатися.

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59-річний Ендрю Гілліон із Шотландії помер, не встигнувши дізнатися про розмір свого виграшу в лотерею, який становив 7,9 млн фунтів стерлінгів (356 млн гривень). Про це повідомляє Ladbible.

Чоловік довгий час грав у народну лотерею поштових індексів, яка популярна серед мешканців Великобританії, щоб виграти трохи грошей. Він мав плани вирушити у відпустку зі своєю сім'єю, але все змінилося після того, як Ендрю впав зі сходів і зламав шию. Він був доставлений до лікарні Королеви Єлизавети в Глазго і прооперований за кілька днів. На жаль, чоловік помер у лікарні.

Після смерті Ендрю його дочка Ліза виявила листа, в якому йшлося про те, що її батько виграв у лотереї Postcode Lottery і став одним із переможців найбільшого джекпоту в Шотландії.

Чоловік виграв у лотереї Postcode Lottery і став одним із переможців найбільшого джекпоту у Шотландії, який поділили між людьми Фото: колаж Фокус

"Я дізналася про те, що тато виграв, від його друга і сусіда. Я подумала, що він ніяк не міг виграти, тому що я заблокувала його банківський рахунок. Жодних платежів не повинно було бути. Коли ми отримали підтвердження, я відчувала себе зовсім спустошеною". Пам'ятаю, як він сказав: "Ну, ти не сміятимешся, коли я виграю!", і він мав рацію, я не сміялася, я плакала", — розповіла вона.

Ліза додала, що їй все ще сумно, що батька більше немає поряд, щоб порадіти за його виграш.

Ендрю отримав 8092 фунти стерлінгів (402 тисячі гривень) з джекпоту в 7,9 млн. фунтів стерлінгів (356 млн. гривень), який був поділений між усіма переможцями, які проживають на тій же вулиці, що і він.

Народну лотерею поштових індексів було запущено на півночі Англії в 2005 році як пілотну схему. Після успішного запуску лотерея розширилася на Шотландію у 2007 році та Вельс у липні 2010 року. Будь-хто може за 10 фунтів на місяць оформити передплату на сайті лотереї. Одночасно дозволяється оформляти до трьох підписок. Переможець визначається щодня за поштовим індексом.

Раніше Фокус писав, що чоловік виграв у лотерею 132 млн, але не зміг забрати гроші. Менеджер із закупівель Мартін Тотт з Вотфорда та його дружина Кей зрозуміли, що перемогли лише через шість місяців після того, як було названо виграшні номери.

Також повідомлялося, що блогер випадково з'їв шоколадне яйце за 12 тисяч доларів. Адам Девіс із британського міста Севенокс, графство Кент, зізнався, що був надто голодним і не помітив, що тримав у руках призову цукерку.