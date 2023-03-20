Набрал взяток на 19 млн рублей: в России возбудили дело на генерала Росгвардии

По данным следствия, командующий Центральным округом Росгварди генерал-майор Вадим Драгомирецкий брал "откаты" за реконструкцию одной из воинских частей в Подмосковье. Подозреваемый признал вину и даже написал явку с повинной.

Related video

Следственные органы Российской Федерации открыли уголовное дело в отношении командующего Центральным округом Росгварди генерал-майора Вадима Драгомирецкого. Об этом 20 марта сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

По словам парламентария страны агрессора, Драгомирецкого подозревают в получении многомиллионных взяток и превышении служебных полномочий.

"Драгомирецкий подозревается в систематическом получении "откатов" от компании-подрядчика, выполнявшей реконструкцию одной из воинских частей в Подмосковье", — написал российский депутат.

По данным следствия РФ, в общей сложности коммерсантами передали ему 19 миллионов рублей (примерно 9 миллионов гривен). Установлено, что подельником российского генерала выступил полковник Кочев — начальник окружной базы хранения материальных ресурсов. Сообщается, что его задержали и поместили в изолятор.

А вот в отношении Драгомирецкого суд страны-агрессора пока не определил меру пресечения.

"Очевидно, под тяжестью улик Драгомирецкий был вынужден сегодня признать свою вину и даже написать явку с повинной. В настоящее время с ним проводятся следственные действия, по завершению которых будет решаться вопрос о его мере пресечения", — написал Хинштейн.

Напомним, 5 марта сообщалось, что в российском Томске против 52-летнего жителя города Леонида Рыбакова открыли уголовное производство из-за его слов о генерале ВС РФ Сергее Суровикине. Против активиста возбудили дело о "дискредитации российской армии", а в его доме провели обыск.

Ранее, 28 февраля, в сеть попало видео, где заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками, экс-полпред президента РФ Александр Матовников, размахивая полотенцем, танцует стриптиз.