Набрав хабарів на 19 млн рублів: у Росії порушили справу на генерала Росгвардії

За даними слідства, командувач Центрального округу Росгвардії генерал-майор Вадим Драгомирецький брав "відкати" за реконструкцію однієї з воєнних частин у Підмосков'ї. Підозрюваний визнав провину і навіть написав явку з повинною.

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Слідчі органи Російської Федерації відкрили кримінальну справу стосовно командувача Центрального округу Росгвардії генерал-майора Вадима Драгомирецького. Про це 20 березня повідомив депутат Держдуми РФ Олександр Хінштейн у своєму телеграм-каналі.

За словами парламентаря країни агресора, Драгомирецького підозрюють у отриманні багатомільйонних хабарів та перевищенні службових повноважень.

"Драгомирецький підозрюється у систематичному отриманні "відкатів" від компанії-підрядника, яка виконувала реконструкцію однієї з воєнних частин у Підмосков'ї", — написав російський депутат.

За даними слідства РФ, загалом комерсантами передали йому 19 мільйонів рублів (приблизно 9 мільйонів гривень). Встановлено, що спільником російського генерала виступив полковник Кочов — начальник окружної бази зберігання матеріальних ресурсів. Повідомляється, що його затримали та помістили до ізолятора.

А ось щодо Драгомирецького суд країни-агресора поки не визначив запобіжний захід.

"Очевидно, під вагою доказів Драгомирецький був змушений сьогодні визнати свою провину і навіть написати явку з повинною. Наразі з ним проводяться слідчі дії, по завершенню яких вирішуватиметься питання про його запобіжний захід", — написав Хінштейн.

Нагадаємо, 5 березня повідомлялося, що в російському Томську проти 52-річного жителя міста Леоніда Рибакова відкрили кримінальне провадження через його слова про генерала ЗС РФ Сергія Суровікіна. Проти активіста порушили справу про "дискредитацію російської армії", а в його будинку провели обшук.

Раніше, 28 лютого, до мережі потрапило відео, де заступник головнокомандувача Сухопутних військ, експолпред президента РФ Олександр Матовніков, розмахуючи рушником, танцює стриптиз.