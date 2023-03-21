США рассекретят все о происхождении коронавирусной инфекции COVID-19, — Байден

Согласно подписанному президентом США указу, будет предана огласке информация о возможной связи происхождения коронавирусной инфекции с Институтом вирусологии в Ухане.

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В понедельник, 20 марта, глава Белого дома Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий, что разведслужбам США понадобится обнародовать всю информацию относительно происхождения нового коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Прежде проект этого закона был одобрен Конгрессом.

"Я разделяю цель Конгресса обнародовать как можно больше информации о возможном происхождении коронаврусной инфекции (COVID-19). В 2021 году я распорядился о том, чтобы разведсообщество с помощью всех доступных инструментов провело расследование происхождения COVID-19, и эта работа продолжается", — говорится в публикации.

По словам Байдена, нужно добраться до сути происхождения коронавирусной инфекции COVID-19, чтобы в будущем можно было бы не допустить новых пандемий.

Администрация американского президента продолжит изучение всех засекреченных данных, имеющих отношение к происхождению коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе и возможные связи с Институтом вирусологии в городе Ухань.

"Администрация рассекретит и обнародует всю информацию, насколько это возможно, согласно моим конституционным полномочиям защищать от сокрытия информации, которая может навредить национальной безопасности", — отметил президент США.

Напомним, что в ВОЗ сообщили о сроках завершения пандемии коронавируса. По данным Организации, еженедельное число зарегистрированных смертей впервые стало ниже, чем три года назад. За это время примерно 7 млн человек по всему миру стали ее жертвами.

Ранее Фокус сообщал, что вирусологи выдвинули новую гипотезу происхождения инфекции COVID-19. Исследователи заметили, что в некоторых образцах присутствовали ДНК енотовидных собак и других животных, которых продавали на рынке в китайском Ухане.