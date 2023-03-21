США розсекретять все про походження коронавірусної інфекції COVID-19, — Байден

Згідно з підписаним президентом США указом, буде оприлюднена інформація про можливий зв'язок походження коронавірусної інфекції з Інститутом вірусології в Ухані.

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У понеділок, 20 березня, глава Білого дому Джо Байден підписав законопроєкт, який передбачає, що розвідслужбам США доведеться оприлюднити всю інформацію щодо походження нового коронавірусу. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Насамперед проєкт цього закону був схвалений Конгресом.

"Я поділяю мету Конгресу оприлюднити якнайбільше інформації про можливе походження коронаврусної інфекції (COVID-19). У 2021 році я розпорядився, щоб розвідувальна спільнота за допомогою усіх доступних інструментів провела розслідування походження COVID-19, і ця робота триває", — йдеться у публікації.

За словами Байдена, потрібно дістатися суті походження коронавірусної інфекції COVID-19, щоб у майбутньому можна було б не допустити нових пандемій.

Адміністрація американського президента продовжить вивчення всіх засекречених даних, що стосуються походження коронавірусної інфекції COVID-19, зокрема можливих зв'язків з Інститутом вірусології в місті Ухань.

"Адміністрація розсекретить та оприлюднить всю інформацію, наскільки це можливо, згідно з моїми конституційними повноваженнями захищати від приховування інформації, яка може зашкодити національній безпеці", — зазначив президент США.

Нагадаємо, що у ВООЗ повідомили про терміни завершення пандемії коронавірусу. За даними Організації, щотижнева кількість зареєстрованих смертей вперше стала нижчою, ніж три роки тому. За цей час приблизно 7 млн людей у всьому світі стали її жертвами.

Раніше Фокус повідомляв, що вірусологи висунули нову гіпотезу походження інфекції COVID-19. Дослідники зауважили, що в деяких зразках були присутні ДНК єнотовидних собак та інших тварин, яких продавали на ринку в китайському Ухані.