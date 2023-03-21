"Сработали блестяще": Лукашенко заявил о предотвращении терактов в Беларуси

По словам политика, иностранный гражданин, которого накануне ликвидировали в Гродно, якобы готовил вооруженные преступления против мирного населения и высшего руководства страны.

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Александр Лукашенко 21 марта собрал силовой блок Беларуси для совещания, где заявил, что спецслужбы страны "сработали блестяще" и провели "хорошую операцию", когда ликвидировали якобы вооруженного иностранца в Гродно 19 марта. Об этом сообщает его пресс-служба.

По его словам, у убитого гражданина другого государства нашли и изъяли целый арсенал оружия и взрывчатки, его национальность он не уточнял. Вооружение якобы было предназначено для совершения терактов против белорусов и должностных лиц государственных органов республики.

"За что молодцы наши ребята — при такой острой ситуации, когда со стороны террористов применялись гранаты и оружие, не погиб ни один сотрудник группы "Альфа". Хорошая операция, хорошая работа", — заявил Лукашенко.

Руководитель Беларуси добавил, что это "очередной сигнал" и нужно быть готовыми "к любым событиям".

Напомним, 19 марта в КГБ Беларуси сообщили, что в Гродно спецназ ликвидировал вооруженного иностранца, который, как утверждается, планировал теракт. Как заявляли белорусские силовики, мужчина оказывал сопротивление и открыл огонь из автомата по бойцам спецподразделения группы "А". Также сообщалось, что он подорвал боевые гранаты.

15 марта СМИ сообщали, что польский спецназ сопровождал делегацию Украины на переговорах с Россией в Беларуси в марте 2022-го. По информации журналистов, во время встреч в Беларуси российская сторона предлагала Киеву капитулировать, однако министр обороны Алексей Резников резко отказался.