Подорвал боевые гранаты: в Беларуси заявили о ликвидации вооруженного иностранца (видео)

В КГБ республики заявили, что подозреваемый при попытке задержания открыл огонь из автомата по бойцам спецподразделения группы "А".

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В белорусском городе Гродно спецназ ликвидировал вооруженного иностранца, который, как утверждается, планировал теракт. Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщили в пресс-службе Комитета государственной безопасности (КГБ) Республики Беларусь.

Согласно сообщению белорусских силовиков, задержание произошло на улице Курчатова. Иностранец оказал вооруженное сопротивление силовикам — он открыл огонь из автомата по бойцам спецподразделения группы "А". Также сообщается, что он подорвал боевые гранаты. В результате его ликвидировали, при этом силовики не пострадали.

"Совместно с МВД, ГПК и другими правоохранительными органами проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Гражданские лица и сотрудники силовых структур в ходе проведения спецоперации не пострадали", — говорится в пресс-релизе КГБ Беларуси.

Как сообщили очевидцы, на улице Курчатова видели около 10 силовиков и микроавтобус, пишет местный телеграм-канал "Суды, задержания. Гродно и область". Местные жители сообщали о взрывах и выстрелах.

Мы получили информацию от очевидцев, что прямо сейчас в Гродно по адресу Курчатова 5 (второй подъезд) происходят задержания. Замечены около 10 сотрудников милиции и бус. Задержанию предшествовали "взрывы или выстрелы".

Напомним, 14 марта стало известно, что польский спецназ обеспечивал безопасность украинской делегации на переговорах Украины и России в Беларуси, которые проходили в марте 2022 года. Польские силовики также осуществляли охрану российского олигарха Романа Абрамовича во время встреч представителей Киева и Москвы в первые недели вторжения.

Также 14 марта сообщалось, что украинские пограничники на границе с Беларусью установили исторический национальный символ республики — бело-красно-белый флаг. Его вывесили на пограничном пункте между Гомельской областью Беларуси и Житомирской областью Украины.

Днем ранее, 13 марта, представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что около 9-10 тысяч российских военных, которые проходят военное обучение или участвуют в совместных учениях, находятся на территории Республики Беларусь.