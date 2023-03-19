Підірвав бойові гранати: у Білорусі заявили про ліквідацію озброєного іноземця (відео)

У КДБ республіки заявили, що підозрюваний під час спроби затримання відкрив вогонь із автомата по бійцях спецпідрозділу групи "А".

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У білоруському місті Гродно спецназ ліквідував озброєного іноземця, котрий, як стверджується, планував теракт. Про це в неділю, 19 березня, повідомили в пресслужбі Комітету державної безпеки (КДБ) Республіки Білорусь.

Згідно з повідомленням білоруських силовиків, затримання відбулося на вулиці Курчатова. Іноземець чинив збройний опір силовикам — він відкрив вогонь із автомата по бійцях спецпідрозділу групи "А". Також повідомляється, що він підірвав бойові гранати. Внаслідок цього його ліквідували, водночас силовики не постраждали.

"Спільно з МВС, ЦПК та іншими правоохоронними органами проводяться невідкладні слідчі дії та оперативно-розшукові заходи. Цивільні особи та співробітники силових структур під час проведення спецоперації не постраждали", — йдеться в пресрелізі КДБ Білорусі.

Як повідомили очевидці, на вулиці Курчатова бачили близько 10 силовиків і мікроавтобус, пише місцевий телеграм-канал "Суды, задержания. Гродно и область". Місцеві жителі повідомляли про вибухи та постріли.

Ми отримали інформацію від очевидців, що прямо зараз у Гродно за адресою Курчатова 5 (другий під'їзд) відбуваються затримання. Помічено близько 10 співробітників міліції та бус. Затриманню передували "вибухи чи постріли".

Нагадаємо, 14 березня стало відомо, що польський спецназ забезпечував безпеку української делегації на переговорах України та Росії в Білорусі, що проходили в березні 2022 року. Польські силовики також здійснювали охорону російського олігарха Романа Абрамовича під час зустрічей представників Києва та Москви в перші тижні вторгнення.

Також 14 березня повідомлялося, що українські прикордонники на кордоні з Білоруссю встановили історичний національний символ республіки — біло-червоно-білий прапор. Його вивісили на прикордонному пункті між Гомельською областю Білорусі та Житомирською областю України.

Напередодні, 13 березня, представник Держприкордонслужби України Андрій Демченко повідомив, що близько 9-10 тисяч російських військових, які проходять військове навчання або беруть участь у спільних навчаннях, перебувають на території Республіки Білорусь.