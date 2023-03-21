"Спрацювали блискуче": Лукашенко заявив про запобігання терактам у Білорусі

За словами політика, іноземний громадянин, якого напередодні ліквідували у Гродно, нібито готував збройні злочини проти мирного населення та найвищого керівництва країни.

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Олександр Лукашенко 21 березня зібрав силовий блок Білорусі для наради, де заявив, що спецслужби країни "спрацювали блискуче" та провели "хорошу операцію", коли ліквідували нібито озброєного іноземця в Гродно 19 березня. Про це повідомляє його пресслужба.

За його словами, у вбитого громадянина іншої держави знайшли та вилучили цілий арсенал зброї та вибухівки, його національність він не уточнював. Озброєння нібито було призначене для вчинення терактів проти білорусів та посадових осіб державних органів республіки.

"За що молодці наші хлопці — за такої гострої ситуації, коли з боку терористів застосовувалися гранати та зброя, не загинув жоден співробітник групи "Альфа". Хороша операція, гарна робота", — заявив Лукашенко.

Керівник Білорусі додав, що це "черговий сигнал" і потрібно бути готовими "до будь-яких подій".

Нагадаємо, 19 березня у КДБ Білорусі повідомили, що у Гродно спецназ ліквідував озброєного іноземця, який, як стверджується, планував теракт. Як заявляли білоруські силовики, чоловік чинив опір і відкрив вогонь з автомата з бійців спецпідрозділу групи "А". Також повідомлялося, що він підірвав бойові гранати.

15 березня ЗМІ повідомляли, що польський спецназ супроводжував делегацію України на переговорах із Росією у Білорусі у березні 2022-го. За інформацією журналістів, під час зустрічей у Білорусі російська сторона пропонувала Києву капітулювати, проте міністр оборони Олексій Резніков різко відмовився.