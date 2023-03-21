Захватили здание: в Канаде нашествие скунсов сорвало занятия в школе (видео)

Ученикам школы Stevenson-Britannia School пришлось эвакуироваться из школы из-за неприятного запаха скунсов. Теперь уроки проводят в других образовательных центрах.

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Учащиеся и персонал школы Stevenson-Britannia School в Виннипеге, столице канадской провинции Манитоба, были вынуждены покинуть учебное заведение после того, как скунсы проникли в подвал здания и поселились там. Об этом сообщает CBC News.

Неприятных запах животного разносился по всему зданию на Сильвер-авеню между улицами Berry и Hampton. Теперь уроки проводят в других образовательных центрах.

Сообщается, что вещество, которое испаряют скунсы, не содержит токсинов, однако его вонь трудно переносима для многих людей.

Животных удалось отловить и и отправить из жилых кварталов, но запах, оставленный зверьками, невозможно устранить так легко. Когда скунсы чувствуют опасность, они выбрасывают жидкость с запахом тухлых яиц, который очень стойкий. Продолжать уроки было невозможно, перевести детей в соседнюю школу — тоже, и занятия пришлось отменить.

Школа Stevenson-Britannia School в Виннипеге, столице канадской провинции Манитоба Фото: CBC

Школьники занимаются во временно обустроенных классах, а администрация школы борется с последствиями "газовой атаки" со стороны скунсов. Для фильтрации воздуха в здании были установлены озоновые генераторы. Кроме того директор школы сообщила, что были внесены некоторые изменения в систему вентиляции и кондиционирования.

"Школьный отдел продолжает работать над решением проблемы. Мы усилили вентиляцию и установили озоновые генераторы. Опасности ни для кого нет. Мы просто проявляем повышенную осторожность из-за запаха в здании", — заявила директор школы Джейн Коуч.

Администрация школы борется с последствиями "газовой атаки" со стороны скунсов

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