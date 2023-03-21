Захопили будівлю: в Канаді навала скунсів зірвала заняття у школі (відео)

Учням школи Stevenson-Britannia School довелося евакуюватися зі школи через неприємний запах скунсів. Наразі уроки проводять в інших освітніх центрах.

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Учні та персонал школи Stevenson-Britannia School у Вінніпезі, столиці канадської провінції Манітоба, були змушені залишити навчальний заклад після того, як скунси проникли в підвал будівлі й оселилися там. Про це повідомляє CBC News.

Неприємний запах тварин розносився по всій будівлі на Сільвер-авеню між вулицями Berry та Hampton. Наразі уроки проводять в інших освітніх центрах.

Повідомляється, що речовина, яку виділяють скунси, не містить токсинів, проте її сморід важко переносити для багатьох людей.

Тварин вдалося відловити й відправити з житлових кварталів, але запах, залишений звірами, неможливо усунути так легко. Коли скунси відчувають небезпеку, вони викидають рідину із дуже стійким запахом тухлих яєць. Продовжувати уроки було неможливо, перевести дітей у сусідню школу — також, і заняття довелося скасувати.

Школа Stevenson-Britannia School у Вінніпезі, столиці канадської провінції Манітоба Фото: CBC

Школярі займаються в тимчасово облаштованих класах, а адміністрація школи бореться з наслідками "газової атаки" з боку скунсів. Для фільтрації повітря в будівлі було встановлено озонові генератори. Крім того, директорка школи повідомила, що були внесені деякі зміни до системи вентиляції та кондиціювання.

"Шкільний відділ продовжує працювати над вирішенням проблеми. Ми посилили вентиляцію та встановили озонові генератори. Небезпеки ні для кого немає. Ми просто виявляємо підвищену обережність через запах у будівлі", — заявила директорка школи Джейн Коуч.

Адміністрація школи бореться з наслідками "газової атаки" з боку скунсів

Раніше Фокус писав, що в Канаді ув'язнені використовують птахів для доставки наркотиків. За інформацією журналістів, охоронці в'язниці в місті Абботсфорд (Британська Колумбія, Канада) виявили голуба, який доставляв заборонені речовини ув'язненим. Поліція досі веде розслідування.

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