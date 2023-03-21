Владелец самого длинного языка в мире языком установил уникальный рекорд (видео)

Ник Стоберл установил новый рекорд Гиннесса за самое быстрое время удаления пяти блоков "Дженги" с помощью языка.

Related video

Ник Стоберл из Калифорнии, США, установил рекорд Гиннесса в категории "самый длинный язык у мужчины". Теперь мужчина успешно побил другой, используя свою "фирменную" часть тела для исполнения трюков на одной из вечеринок. Об этом сообщает The Mirror.

Чтобы показать всему миру, насколько универсален его язык, Ник Стоберл попытался побить рекорд по количеству прикосновений языком к носу за одну минуту. Чтобы превзойти предыдущего рекордсмена, мужчина должен был сделать 281 касание, но он не дотянул до этого на 35 раз.

Позже американец установил новый мировой рекорд Гиннеса, как самый быстрый человек, удаливший языком пять блоков настольной игры "Дженга". Он справился с заданием за 55,526 секунды, побив улучшив предыдущий результат примерно на 4,5 секунды.

"Средняя длина языка чуть больше трех дюймов: 7,9 см для женщин и 8,5 см для мужчин. Мой — 10,1 см", — говорит рекордсмен.

Когда Ник Стоберл не бьет мировые рекорды, он использует свой язык для создания впечатляющих произведений искусства. По его словам, как художника, его вдохновляли Энди Уорхол и банка супа Campbell. Мужчина даже решил использовать ее как стимул для создания своих собственных шедевров.

Мужчина заворачивает язык в пищевую пленку, обмакивает в акриловую краску и наносит на холст Фото: Guinness World Records

"Каждый раз, когда меня знакомят с кем-то новым, они говорят: "Привет, это Ник Стоберл, у него самый длинный язык в мире". Поэтому, встретив кого-то, я сразу же должен показать им язык", – рассказывает мужчина.

Рекордсмен признается, что длинна его языка — это не только повод для разговора, но и полезная вещь, когда нужно привести себя в порядок после еды.

"Если я испачкал лицо во время еды, я могу просто слизать еду прямо там. Это экологично, салфетки не нужны", — добавил американец.

Однако имеются и недостатки, так как Ник более подвержен риску подавиться языком во время сна, чем обычные люди. Рекорд Стоберла был подтвержден впервые 27 ноября 2012 года.

Дженга — настольная игра, придуманная в 1970-х английским геймдизайнером танзанийского происхождения Лесли Скотт и распространяемая компанией Parker Brothers. Игроки по очереди достают блоки из основания башни и кладут их наверх, делая башню все более высокой и все менее устойчивой.

Ранее Фокус писал, что в США 60-летний мужчина сделал 3 264 отжимания за час. Роб Стирлинг хотел превзойти предыдущий рекорд, установленный в 2022 году. Во время ежедневных тренировок американец может сделать около 1 500 отжиманий за 30 минут.

Также сообщалось, что в Канаде родились необычные близнецы и сразу попали в Книгу рекордов Гиннеса. Малыши Адия и Адриал Надараджа родились за 126 дней до ожидаемой даты родов. Предыдущий рекорд был установлен в 2018 году близнецами в американском штате Айова.