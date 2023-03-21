Власник найдовшого язика у світі язиком встановив унікальний рекорд (відео)

Нік Стоберл встановив новий рекорд Гіннесса за найшвидший час видалення п'яти блоків "Дженги" за допомогою язика.

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Нік Стоберл із Каліфорнії, США, встановив рекорд Гіннесса у категорії "найдовший язик у чоловіка". Тепер чоловік успішно побив інший, використовуючи свою "фірмову" частину тіла для виконання трюків на одній із вечірок. Про це повідомляє The Mirror.

Щоб показати всьому світу, наскільки універсальний його язик, Нік Стоберл спробував побити рекорд за кількістю дотиків язиком до носа за одну хвилину. Щоб перевершити попереднього рекордсмена, чоловік мав зробити 281 дотик, але він не дотягнув до цього на 35 разів.

Пізніше американець встановив новий світовий рекорд Гіннеса, як найшвидша людина, яка видалила язиком п'ять блоків настільної гри "Дженга". Він впорався із завданням за 55,526 секунди, побивши попередній результат приблизно на 4,5 секунди.

"Середня довжина язика трохи більше трьох дюймів: 7,9 см для жінок і 8,5 см для чоловіків. Мій — 10,1 см", — каже рекордсмен.

Коли Нік Стоберл не б'є світові рекорди, він використовує свій язик для створення вражаючих творів мистецтва. За його словами, як художника, його надихали Енді Воргол і банка супу Campbell. Чоловік навіть вирішив використати її як стимул для створення своїх власних шедеврів.

Чоловік загортає язик у харчову плівку, вмочує в акрилову фарбу та наносить на полотно Фото: Guinness World Records

"Щоразу, коли мене знайомлять із кимось новим, вони кажуть: "Привіт, це Нік Стоберл, у нього найдовший язик у світі". Тому, зустрівши когось, я одразу ж маю показати їм язик", — розповідає чоловік.

Рекордсмен зізнається, що довжина його язика — це не лише привід для розмови, а й корисна річ, коли потрібно привести себе до ладу після їжі.

"Якщо я забруднив обличчя під час їжі, я можу просто злизати їжу прямо там. Це екологічно, серветки не потрібні", — додав американець.

Однак є й недоліки, оскільки Нік більш схильний до ризику вдавитися язиком під час сну, ніж звичайні люди. Рекорд Стоберла було підтверджено вперше 27 листопада 2012 року.

Дженга — настільна гра, придумана в 1970-х англійським геймдизайнером танзанійського походження Леслі Скотт, яку розповсюджує компанія Parker Brothers. Гравці по черзі дістають блоки з підстави вежі та кладуть їх наверх, роблячи вежу дедалі вищою і дедалі менш стійкою.

Раніше Фокус писав, що в США 60-річний чоловік зробив 3264 віджимання за годину. Роб Стірлінг хотів перевершити попередній рекорд, встановлений у 2022 році. Під час щоденних тренувань американець може зробити близько 1500 віджимань за 30 хвилин.

Також повідомлялося, що в Канаді народилися незвичайні близнюки і одразу потрапили до Книги рекордів Гіннеса. Малюки Адія та Адріал Надараджа народилися за 126 днів до очікуваної дати пологів. Попередній рекорд було встановлено у 2018 році близнюками в американському штаті Айова.