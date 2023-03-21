"Дешевая" свадьба: невеста вызвала негодование гостей, решив "подавать только воду"

Пара не употребляет алкоголь и редко пьет газированные напитки или кофе, поэтому на свадьбе они решили обойтись только водой. Это решение вызвало волну недовольства у некоторых приглашенных людей.

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Невеста вызвала споры между людьми в соцсетях после того, как на популярном форуме Reddit объявила, что на ее свадьбе будет подаваться только вода, поскольку это единственное, что она и ее жених пьют. Об этом сообщает The Mirror.

В наши дни все чаще проводятся "сухие" свадьбы, но женщина решила пойти дальше. На ее свадьбе не будет ни газированных напитков, ни соков, ни кофе. Такое решение вызвало негодование гостей и споры в сети.

Будущие муж и жена не пьют алкоголь и даже кофе, поэтому они считают, что наличие других напитков — это лишние расходы. Сознательно заботясь о бюджете, они остановились на воде для своего знаменательного дня, поскольку они оплачивают свадьбу сами, в основном без помощи родственников.

В своем сообщении на Reddit, в котором женщина подробно описала свое решение, счастливая будущая жена отметила, что не все согласились с этим шагом, несмотря на их доводы.

Пара не хочет тратить деньги на алкоголь или другие напитки, так как это слишком дорого Фото: Pixabay

"Мы с мужем платим за все это сами, а также моя бабушка, которая сказала, что ей без разницы как мы решим. Она просто любит свадьбы. У нас в семье много детей, поэтому мы решили не делать свадьбу без их участия, но сделаем ее "сухой". Так что на церемонии не будет никакого алкоголя. Честно говоря, это не связано с тем, что там будут дети, а с тем, что мы с женихом не пьем. Ничего не имею против людей, которые пьют, просто это не для нас, и мы не хотим", — написала женщина, пожелавшая остаться анонимной.

В своем посте будущая жена также отметила что их пара редко употребляют газированные напитки, сок или кофе. Поэтому на этот большой день было решено выбрать фильтрованную воду. Невеста объяснила, что свадьба будет организована с обслуживанием, поэтому у гостей будет широкий выбор блюд, однако все напитки будут ограничены только водой. Она также добавила, что они не хотят тратить деньги на алкоголь или другие напитки, так как это слишком дорого.

Невеста объяснила, что свадьба будет организована с обслуживанием, поэтому у гостей будет широкий выбор блюд, однако из напитов будет только вода Фото: Pixabay

Некоторые люди были безразличны к этому, но другие были очень расстроены. Они сказали, что можно было бы устроить открытый бар, чтобы не платить за напитки. Но это не было возможно, так как все равно нужно было бы платить за бармена. В ответ многие назвали пару "дешевками" и призвали их передумать, потому что церемония рискует быть слишком скучной.

"Большинству людей все равно будет это сухая свадьба или нет. Однако подавать только воду — это безвкусно и дешево", — написал один из пользователей форума.

Ранее Фокус писал, что невеста чуть не упала в обморок, узнав тайну жениха перед свадьбой. Она застала своего будущего мужа в туалете, где его кормила грудью собственная мать.

Также сообщалось, что невеста умерла во время свадьбы, а ее сразу заменили на младшую сестру. На церемонии бракосочетания Хетал пожаловалась на головокружение и внезапно отключилась. Врачи в больнице лишь констатировали смерть девушки. Однако отец умершей невесты предложил жениху сыграть праздник с ее сестрой. Тот согласился.