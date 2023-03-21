"Дешеве" весілля: наречена викликала обурення гостей, вирішивши "подавати лише воду"

Пара не вживає алкоголь і рідко п'є газовані напої чи каву, тож на весіллі вони вирішили обійтися лише водою. Це рішення викликало хвилю невдоволення в деяких запрошених людей.

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Наречена викликала суперечки між людьми у соцмережах після того, як на популярному форумі Reddit оголосила, що на її весіллі подаватимуть лише воду, оскільки це єдине, що вона та її наречений п'ють. Про це повідомляє The Mirror.

У наші дні все частіше проводять "сухі" весілля, але жінка вирішила піти далі. На її весіллі не буде ні газованих напоїв, ні соків, ні кави. Таке рішення викликало обурення гостей і суперечки в мережі.

Майбутні чоловік і дружина не п'ють алкоголь і навіть каву, тому вважають, що наявність інших напоїв — це зайві витрати. Свідомо дбаючи про бюджет, вони зупинилися на воді для свого знаменного дня, оскільки вони оплачують весілля самі, переважно без допомоги родичів.

У своєму повідомленні на Reddit, де жінка докладно описала своє рішення, щаслива майбутня дружина зазначила, що не всі погодилися з цим кроком, попри їхні аргументи.

Пара не хоче витрачати гроші на алкоголь чи інші напої, оскільки це дуже дорого Фото: Pixabay

"Ми з чоловіком платимо за все це самі, а також моя бабуся, яка сказала, що їй усе одно, як ми вирішимо. Вона просто любить весілля. У нас у сім'ї багато дітей, тому ми вирішили не робити весілля без їхньої участі, але зробимо його "сухим". Так що на церемонії не буде ніякого алкоголю. Чесно кажучи, це не пов'язано з тим, що там будуть діти, а з тим, що ми з нареченим не п'ємо. Нічого не маю проти людей, які п'ють, просто це не для нас, і ми не хочемо", — написала жінка, яка побажала залишитися анонімною.

У своєму пості майбутня дружина також зазначила, що їхня пара рідко вживає газовані напої, сік або каву. Тому цього дня було вирішено вибрати фільтровану воду. Наречена пояснила, що весілля буде організоване з обслуговуванням, тому гості матимуть широкий вибір страв, проте всі напої будуть обмежені лише водою. Вона також додала, що вони не хочуть витрачати гроші на алкоголь чи інші напої, оскільки це дуже дорого.

Наречена пояснила, що весілля буде організоване з обслуговуванням, тому гості матимуть широкий вибір страв, проте всі напої будуть обмежені лише водою Фото: Pixabay

Деякі люди були байдужі до цього, але інші були дуже засмучені. Вони сказали, що можна було влаштувати відкритий бар, щоб не платити за напої. Але це було неможливо, оскільки все одно треба було платити за бармена. У відповідь багато хто назвав пару "дешевками" та закликав їх передумати, тому що церемонія ризикує бути надто нудною.

"Більшості людей усе одно, буде це сухе весілля чи ні. Однак подавати тільки воду — це позбалено смаку й дешево", — написав один із користувачів форуму.

Раніше Фокус писав, що наречена мало не зомліла, дізнавшись таємницю нареченого перед весіллям. Вона застала свого майбутнього чоловіка в туалеті, де його годувала грудьми власна мати.

Також повідомлялося, що наречена померла під час весілля, а її одразу замінили на молодшу сестру. На церемонії одруження Хетал поскаржилася на запаморочення та несподівано відключилася. Лікарі в лікарні лише констатували смерть дівчини. Проте батько померлої нареченої запропонував нареченому зіграти свято з її сестрою. Той погодився.