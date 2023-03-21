Cорвали по джекпоту: двое мужчин за ночь опустошили казино в США

Оба победителя пожелали остаться неизвестными и не раскрывать своих имен публично. Отмечается, что в этом же игорном заведении в последнее время было много других победителей джекпотов, среди которых даже звезда американского футбола.

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Два посетителя Caesars Palace Las Vegas недавно покинули казино Las Vegas Strip намного богаче. Один таинственный игрок выиграл $489 649 на слоте Red, White and Blue, а несколько часов ранее другой гость выиграл $240 000 в видеопокере. Об этом сообщает Casino.org.

Оба победителя являются участниками программы лояльности Caesars Rewards, однако они решили сохранить свою анонимность и не раскрывать своих имен публично.

В этом же игорном заведении в последнее время было много других победителей джекпотов.

18 февраля неизвестный игрок выиграл крупную сумму в размере 440 тысяч долларов, играя в видеопокер в Caesars Palace. За день до этого другой неназванный игрок пополнил свое состояние на $401 тысячу во время участия в этой же игре. 15 февраля другой мужчина выиграл $401 тысячу в Caesars Palace.

Выигрыш в 489 649 долларов на игровом автомате в Caesars Palace Фото: Caesars Entertainment

Издание отмечает, что крупно повезло и звезде американского футбола (НФЛ). 4 февраля 2023 года игрок команды Los Angeles Rams Ронни Риверс выиграл $514 837 в трехкарточный покер в Caesars Palace. Он выиграл с королевским флешем между своими тремя картами и тремя картами дилера. Спортсмен был в Лас-Вегасе, чтобы отпраздновать свой 24-й день рождения 31 января. Он планирует использовать джекпот для покупки нового дома.

Еще одно заведение Caesars Entertainment, казино Harrah's Las Vegas, также разыграло джекпот в прошлую пятницу утром.

Кертис Роджерс, приехавший в Лас-Вегас из Британской Колумбии, Канада, выиграл $363 128. Он сорвал мега-джекпот во время игры в покер Ultimate Texas Hold 'em. Мужчина также выиграл $12 500 на ставке "Фортуна".

Ранее Фокус писал, что мужчина выиграл в лотерею 132 млн, но не смог забрать деньги. Менеджер по закупкам Мартин Тотт из Уотфорда и его жена Кей поняли, что победили только через шесть месяцев после того, как были названы выигрышные номера.

Также сообщалось, что блогер случайно съел шоколадное яйцо за 12 тысяч долларов. Адам Дэвис из британского города Севенокс, графство Кент, признался, что был слишком голоден и не заметил, что держал в руках призовую конфету.