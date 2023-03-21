Зірвали по джекпоту: двоє чоловіків за ніч спустошили казино в США

Обидва переможці побажали залишитися невідомими та не розкривати своїх імен публічно. Зазначається, що в цьому ж гральному закладі останнім часом було багато інших переможців джекпотів, серед яких навіть зірка американського футболу.

Related video

Два відвідувачі Caesars Palace Las Vegas нещодавно залишили казино Las Vegas Strip набагато багатшими. Один таємничий гравець виграв $489 649 на слоті Red, White and Blue, а на кілька годин раніше інший гість виграв $240 000 у відеопокері. Про це повідомляє Casino.org.

Обидва переможці є учасниками програми лояльності Caesars Rewards, проте вони вирішили зберегти свою анонімність і не розкривати своїх імен публічно.

У цьому ж гральному закладі останнім часом було багато інших переможців джекпотів.

18 лютого невідомий гравець виграв велику суму в розмірі 440 тисяч доларів, граючи у відеопокер в Caesars Palace. За день до цього інший неназваний гравець поповнив свій статок на $401 тисячу під час участі в цій же грі. 15 лютого інший чоловік виграв $401 тисячу в Caesars Palace.

Виграш у 489 649 доларів на ігровому автоматі в Caesars Palace Фото: Caesars Entertainment

Видання зазначає, що пощастило й зірці американського футболу (НФЛ). 4 лютого 2023 року гравець команди Los Angeles Rams Ронні Ріверс виграв $514 837 у трикартковий покер у Caesars Palace. Він виграв із королівським флешем між своїми трьома картами та трьома картами дилера. Спортсмен був у Лас-Вегасі, щоб відсвяткувати свій 24-й день народження 31 січня. Він планує використати джекпот для покупки нового будинку.

Ще один заклад Caesars Entertainment, казино Harrah's Las Vegas, також розіграв джекпот минулої п'ятниці вранці.

Кертіс Роджерс, який приїхав у Лас-Вегас із Британської Колумбії, що в Канаді, виграв $363 128. Він зірвав мегаджекпот під час гри в покер Ultimate Texas Hold'em. Чоловік також виграв $12 500 на ставці "Фортуна".

Раніше Фокус писав, що чоловік виграв у лотерею 132 млн, але не зміг забрати гроші. Менеджер із закупівель Мартін Тотт із Вотфорда і його дружина Кей зрозуміли, що перемогли, лише через шість місяців після того, як були названі виграшні номери.

Також повідомлялося, що блогер випадково з'їв шоколадне яйце за 12 тисяч доларів. Адам Девіс із британського міста Севенокс, графство Кент, зізнався, що був надто голодним і не помітив, що тримав у руках призову цукерку.