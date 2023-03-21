Лишь 7 стран НАТО внесли 2% ВВП на оборону, — СМИ (инфографика)

Лидеры Германии сообщили, что не смогут выполнять обязательства по вкладам в оборону еще 5 лет, также как и два десятка стран-членов. Но военная активность РФ стимулирует военный блок на вклады дополнительных инвестиций.

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Всего 7 стран из военного Альянса НАТО выполнили цель по направлению расходов не менее 2% ВВП на оборону. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на отчет НАТО за 2022 год.

Согласно отчету НАТО, общие военные расходы стран-участников в прошлом году превысили 1 триллион долларов, при этом около 70% совокупных оборонных расходов пришлось на США. Также цели в 2% ВВП смогли достигнуть такие страны как Польша, Эстония, Великобритания, Латвия, Греция и Литва, которая присоединилась к Альянсу в прошлом году.

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга страны-союзники принимают в рассмотрение размер в 2% ВВП на оборонные расходы как "минимум, а не потолок", на что особенно повлияла ситуация в Украине, после российского вторжения.

Однако, показатели отчета твердят об обратном. Указанный Столтенбергом минимум не выполняется более чем двумя десятками стран-членов военного Альянса. По информации издания, Германия создала специальный фонд в размере 100 миллиардов евро сверх регулярного годового оборонного бюджета в размере около 50 миллиардов евро, однако ее официальные лица прогнозировали, что в этом году онане сможет тратить 2% ВВП на оборону, как и в следующие 5 лет.

Издание утверждает, что НАТО изо всех сил пытается достичь увеличения целей по оборонным расходам, которое будет иметь решающее значение для альянса в ближайшие годы, поскольку НАТО планирует более масштабную перестройку своей обороны, вызванную российским вторжением.

Лидера стран-участников Альянса договорились на саммите в Мадриде, который проходил в июне прошлого года, создать новую планировку сил, в соответствии с которой около 300 000 военнослужащих будут приведены в состояние повышенной боевой готовности, а также сформировать сменные бригады для защиты восточного фланга, что потребует дополнительных инвестиций.

Во вторник, 21 марта, стало известно, что Столтенберг намерен провести заседание Комиссии Украина-НАТО, которое состоится 4-5 апреля, несмотря на возражения Будапешта.

Также Фокус писал о том, что союзники НАТО помогли Украине на $120 млрд. Наиболее значимый вклад внесли США, Европа и Канада.