Лише 7 країн НАТО внесли 2% ВВП на оборону — ЗМІ (інфографіка)

Лідери Німеччини повідомили, що не зможуть виконувати зобов'язання щодо вкладів в оборону ще 5 років, як і два десятки країн-членів. Але військова активність РФ стимулює військовий блок на вкладення додаткових інвестицій.

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Усього 7 країн із військового Альянсу НАТО виконали мету в напрямку витрат не менше 2% ВВП на оборону. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на звіт НАТО за 2022 рік.

Згідно зі звітом НАТО, загальні військові витрати країн-учасниць у минулому році перевищили 1 трильйон доларів, приблизно 70% сукупних оборонних витрат припало на США. Також ціль 2% ВВП змогли досягти такі країни як Польща, Естонія, Велика Британія, Латвія, Греція та Литва, яка приєдналася до Альянсу минулого року.

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, країни-союзники приймають у розгляд розмір у 2% ВВП на оборонні витрати як "мінімум, а не стеля", на що особливо вплинула ситуація в Україні, після російського вторгнення.

Однак показники звіту стверджують про інше. Вказаний Столтенбергом мінімум не виконується більш ніж двома десятками країн-членів військового Альянсу. За інформацією видання, Німеччина створила спеціальний фонд у розмірі 100 мільярдів євро понад регулярний річний оборонний бюджет у розмірі приблизно 50 мільярдів євро, проте її офіційні особи прогнозували, що цьогоріч вона не зможе витрачати 2% ВВП на оборону, як і в наступні 5 років.

Видання стверджує, що НАТО щосили намагається досягти збільшення цілей з оборонних витрат, яке матиме вирішальне значення для альянсу в найближчі роки, оскільки НАТО планує більш масштабну розбудову своєї оборони, викликану російським вторгненням.

Лідери країн-учасниць Альянсу домовилися на саміті в Мадриді, який проходив у червні минулого року, створити нове планування сил, відповідно до якого приблизно 300 000 військовослужбовців буде приведено у стан підвищеної бойової готовності, а також сформувати змінні бригади для захисту східного флангу, що вимагатиме додаткових інвестицій.

У вівторок, 21 березня, стало відомо, що Столтенберг має намір провести засідання Комісії Україна-НАТО, яке відбудеться 4-5 квітня, незважаючи на заперечення Будапешта.

Також Фокус писав про те, що союзники НАТО допомогли Україні на $120 млрд. Найбільш значний внесок зробили США, Європа та Канада.