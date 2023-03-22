Путин не смог добиться желаемого от переговоров с Си Цзиньпином в Москве, — ISW

По мнению аналитиков, глава Кремля рассчитывал более углубленное сотрудничество с Пекином, однако ему пришлось согласиться на сдержанную версию российско-китайских отношений.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин не смог добиться желаемого во время переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином и потерпел "фиаско". Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 21 марта.

В Москву с 20 по 22 марта прибыл лидер Китая Си Цзиньпин, где встретился с главой государства Владимиром Путиным. Они провели несколько переговоров на тему укрепления отношений между странами, но вопрос войны в Украине также не обошли стороной.

По мнению аналитиков, глава Кремля не смог добиться желаемого результата и договориться о тех условиях двустороннего партнерства, которые были бы выгодны для него.

"Обязательства, взятые Си Цзиньпином и Владимиром Путиным, были заметно однобокими, что указывает на то, что Си соглашается на более сдержанную версию российско-китайских отношений, чем, вероятно, ожидал Путин", — говорится в сообщении.

Председатель КНР также сделал два основных заявления, на которые следует обратить внимание. В первую очередь он сказал, что Пекин продолжит всячески поддерживать инициативы Кремля в Совбезе ООН. Во-вторых Си Цзиньпин снова подчеркнул важность того, что войну в Украине нужно заканчивать путем мирных переговоров, а не результатами на поле боя. Публичной поддержки РФ в войне не прозвучало.

"Такой риторике явно не хватает формулировки, обычно используемой в дипломатических выступлениях, чтобы показать, что обе стороны пришли к окончательным и существенным соглашениям", — пишут аналитики ISW.

Напомним, 21 марта в США прокомментировали встречу Путина и Си Цзиньпина. В Белом доме заявили, что обе стороны хотят, чтобы мир работал по их правилам, однако такие отношения вряд ли можно называть альянсом.

Также 21 марта в Пекине рассказали, как прошли переговоры с Путиным. Глава государства Си Цзиньпин в разговоре с лидером Кремля подчеркнул, что он видит окончание войны в Украине исключительно путем мирных переговоров.