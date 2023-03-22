Путін не зміг домогтися бажаного від переговорів із Сі Цзіньпіном у Москві, — ISW

На думку аналітиків, очільник Кремля розраховував на поглибленішу співпрацю з Пекіном, однак йому довелося погодитися на стриману версію російсько-китайських відносин.

Related video

Президент Російської Федерації Володимир Путін не зміг домогтися бажаного під час переговорів з лідером КНР Сі Цзіньпіном і зазнав "фіаско". Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни ( ISW ) від 21 березня.

До Москви з 20 по 22 березня прибув лідер Китаю Сі Цзіньпін, де зустрівся із главою держави Володимиром Путіним. Вони провели декілька переговорів на тему зміцнення відносин між країнами, але питання війни в Україні також не оминули.

На думку аналітиків, глава Кремля не зміг домогтися бажаного результату і домовитися про умови двостороннього партнерства, які були б вигідні для нього.

"Зобов'язання, взяті Сі Цзіньпіном та Володимиром Путіним, були помітно однобокими, що вказує на те, що Сі погоджується на більш стриману версію російсько-китайських відносин, ніж, ймовірно, очікував Путін", — йдеться у повідомленні.

Голова КНР також зробив дві основні заяви, на які слід звернути увагу. Насамперед він сказав, що Пекін продовжить всіляко підтримувати ініціативи Кремля в Раді Безпеки ООН. По-друге, Сі Цзіньпін знову наголосив на важливості того, що війну в Україні потрібно закінчувати шляхом мирних переговорів, а не результатами на полі бою. Громадської підтримки РФ у війні не прозвучало.

"Такій риториці явно не вистачає формулювання, яке зазвичай використовується в дипломатичних виступах, щоб показати, що обидві сторони дійшли остаточних і суттєвих угод", — пишуть аналітики ISW.

Нагадаємо, 21 березня у США прокоментували зустріч Путіна та Сі Цзіньпіна. У Білому домі заявили, що обидві сторони хочуть, щоб світ працював за їхніми правилами, проте такі відносини навряд чи можна називати альянсом.

Також 21 березня у Пекіні розповіли, як пройшли переговори з Путіним. Глава держави Сі Цзіньпін у розмові з лідером Кремля наголосив, що він бачить закінчення війни в Україні виключно шляхом мирних переговорів.