Возле Португалии загорелся танкер с дизелем топливом: на борту было 19 человек (фото)

Танкер Greta K под флагом Мальты направлялся в порт на севере страны. Очевидцы видели пламя и черный дым на месте пожара, огонь тушили минимум 2 судна.

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В Атлантическом океане возле побережья Португалии вечером 21 марта загорелся танкер, который перевозил дизельное и авиационное топливо. Об этом заявил пресс-центр Военно-морских сил Португалии.

Танкер Greta K направлялся в порт Лейшоеш на севере страны под флагом Мальты. На корабле перевозили дизельное топливо и топливо для реактивных двигателей, сырой нефти на борту не было, уточнило командование.

"Удалось быстро отправить к борту 3 буксира для тушения пожара. Сразу были спасены 12 членов экипажа, еще 7 человек оставались на корабле для присмотра за ситуацией. Все — филиппинцы по национальности", — говорится в заявлении.

На борту корабля Greta было 19 человек

Национальное морское управление Португалии усиливает группы по борьбе с загрязнением на случай возможного разлива топлива. Гидрографический институт ВМФ следит за необходимостью расчета дрейфа судна.

Абель Салазар, исследователь Института биомедицинских наук Порту-Бордало-э-Са сказал, что пожар на танкере вспыхнул в машинном отделении в задней части. Перевозимое топливо, по его информации, производили на нефтеперерабатывающем заводе в Лейшоеше. Этот НПЗ закрылся и запасы топлива пришлось вывозить.

Очевидцы видели пламя и черный дым на месте пожара

"Худшее, что могло произойти — это вторичное возгорание из-за нагрева всей инфраструктуры корабля. Специалисты попытались запустить процесс охлаждения судна. Разлив топлива мог быть в очень ограниченных масштабах", — добавил эксперт.

Очевидцы говорили, что видели пламя и черный дым на месте пожара, огонь тушили водой минимум 2 судна. Источник в командовании спасательных операций из округа Порту сообщил Rádio Observador, что причина пожара до сих пор неизвестна.

В данный момент судно отбуксируют от берега. Танкер Greta K построен в 2016 году, судном управляет итальянская компания K-SHIPS SRL.

Напомним, что Россия пользуется услугами неидентифицированных танкеров для перевозки нефти через Финский залив в Балтийском море. Это делается для обхода запрета перевозки сырой российской нефти по морю.

Американские СМИ выяснили, что мировые импортеры до сих пор получают нефть от Москвы. Группа теневого флота РФ может насчитывать около 600 кораблей.