Біля Португалії загорівся танкер із дизельним паливом: на борту було 19 осіб (фото)

Танкер Greta K під прапором Мальти прямував у порт на півночі країни. Очевидці бачили полум'я і чорний дим на місці пожежі, вогонь гасили щонайменше 2 судна.

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В Атлантичному океані біля узбережжя Португалії увечері 21 березня спалахнув танкер, який перевозив дизельне та авіаційне паливо. Про це заявив пресцентр Військово-морських сил Португалії.

Танкер Greta K прямував до порту Лейшоеш на півночі країни під прапором Мальти. На кораблі перевозили дизельне паливо та паливо для реактивних двигунів, сирої нафти на борту не було, уточнило командування.

"Вдалося швидко відправити до борту 3 буксири для гасіння пожежі. Відразу було врятовано 12 членів екіпажу, ще 7 людей залишалися на кораблі для нагляду за ситуацією. Усі — філіппінці за національністю", — йдеться у заяві.

На борту корабля Greta було 19 людей

Національне морське управління Португалії посилює групи з боротьби із забрудненням на випадок можливого розливу палива. Гідрографічний інститут ВМФ стежить за необхідністю розрахунку дрейфу судна.

Абель Салазар, дослідник Інституту біомедичних наук Порту-Бордало-е-Са сказав, що пожежа на танкері спалахнула у машинному відділенні в задній частині. Паливо, яке перевозили, за його інформацією, виробляли на нафтопереробному заводі в Лейшоеші. Цей НПЗ закрився і запаси палива довелося вивозити.

Очевидці бачили полум'я та чорний дим на місці пожежі

"Гірше, що могло статися — це вторинне загоряння через нагрівання всієї інфраструктури корабля. Фахівці спробували запустити процес охолодження судна. Розлив палива міг бути в дуже обмежених масштабах", — додав експерт.

Очевидці говорили, що бачили полум'я та чорний дим на місці пожежі, вогонь гасили водою щонайменше 2 судна. Джерело у командуванні рятувальних операцій з округу Порту повідомило Radio Observador, що причина пожежі досі невідома.

Наразі судно відбуксують від берега. Танкер Greta K побудований у 2016 році, судном управляє італійська компанія K-SHIPS SRL.

Нагадаємо, що Росія користується послугами неідентифікованих танкерів для перевезення нафти через Фінську затоку у Балтійському морі. Це робиться для обходу заборони перевезення сирої російської нафти морем.

Американські ЗМІ з'ясували, що світові імпортери досі отримують нафту від Москви. Група тіньового флоту РФ може налічувати близько 600 кораблів.