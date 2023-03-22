Скрывал 45 лет: тест ДНК помог женщине раскрыть страшную семейную тайну ее дедушки

Оказалось, что 67-летний дедушка официально женат на другой женщине и уже более 45 лет скрывает от всех другую семью. Мужчина много путешествовал, но никто и подумать не мог, что он в тайно вел двойную жизнь.

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Женщина рассказала на популярном форуме Reddit, что случайно раскрыла самую темную и глубокую тайну своей семьи, что привело к ее разрушению. Об этом сообщает The Mirror.

Девушка купила домашний набор для тестирования ДНК и подарила такие же наборы своим двоюродным братьям и другим родственникам. Благодаря этому тесту они смогли установить связь с несколькими родственниками, о которых ранее не знали. Однако оказалось, что ее 67-летний дедушка официально женат на другой женщине и уже более 45 лет скрывает от всех другую семью.

"У него есть жена, множество детей и внуков. Я не знаю, как он мог все это время скрывать это", — написала женщина.

Девушка рассказала, что ее дедушка часто путешествовал по работе, но никто из семьи не догадывался о том, что у него может быть двойная жизнь.

Девушка рассказала, что ее дедушка часто путешествовал по работе Фото: Pixabay

"Моя бабушка опустошена. Они были "женаты" 45 лет, но когда мы провели расследование, оказалось, что брак ненастоящий. Никто из нас не догадывался, и теперь наша семья разрушена, как и его другая семья. Я бы хотела вернуться в прошлое и не проходить этот дурацкий тест", — добавила девушка.

Пользователи популярного форума решили поддержать женщину, которая явно жалела о своем поступке.

"На самом деле хорошо, что вы узнали об этом сейчас. Тест ДНК — это замаскированное благословение", — оставил комментарий один из участников беседы.

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