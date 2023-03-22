Приховував 45 років: тест ДНК допоміг жінці розкрити страшну сімейну таємницю її дідуся

Виявилося, що 67-річний дідусь офіційно одружений з іншою жінкою і вже понад 45 років приховує від усіх іншу родину. Чоловік багато подорожував, але ніхто й подумати не міг, що він таємно вів подвійне життя.

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Жінка розповіла на популярному форумі Reddit, що випадково розкрила найтемнішу та найглибшу таємницю своєї родини, що призвело до її руйнування. Про це повідомляє The Mirror.

Дівчина купила домашній набір для тестування ДНК та подарувала такі ж набори своїм двоюрідним братам та іншим родичам. Завдяки цьому тесту вони змогли встановити зв'язок із кількома родичами, про яких раніше не знали. Проте виявилося, що її 67-річний дідусь офіційно одружений з іншою жінкою і вже понад 45 років приховує від усіх іншу родину.

"У нього є дружина, безліч дітей та онуків. Я не знаю, як він міг весь цей час приховувати це", — написала жінка.

Дівчина розповіла, що її дідусь часто мандрував по роботі, але ніхто з родини не здогадувався про те, що в нього може бути подвійне життя.

Дівчина розповіла, що її дідусь часто мандрував по роботі Фото: Pixabay

"Моя бабуся спустошена. Вони були "одружені" 45 років, але коли ми провели розслідування, виявилося, що шлюб несправжній. Ніхто з нас не здогадувався, і тепер наша родина зруйнована, як і його інша родина. Я хотіла б повернутися в минуле і не проходитиме цей безглуздий тест", — додала дівчина.

Користувачі популярного форуму вирішили підтримати жінку, яка явно шкодувала про свій вчинок.

"Насправді добре, що ви дізналися про це зараз. Тест ДНК — це замасковане благословення", — залишив коментар один із учасників розмови.

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