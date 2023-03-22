Коллапс в Нидерландах: барсуки сделали подкоп под рельсами и остановили движение поездов

Пострадали поезда на севере и юге Нидерландов, причем некоторые из них были остановлены по меньшей мере на неделю.

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Барсуки, зарывшиеся под железнодорожными путями, нанесли ущерб железнодорожному сообщению в Нидерландах, вызвав отмену поездов и закрытие линий. Об этом сообщает BBC News.

Линия между Ден Бошем и Бокстелем на юге страны была закрыта во вторник после того, как млекопитающие сделали под рельсами подкоп.

Официальные лица заявили, что неясно, как долго будет продолжаться эта проблема, поскольку барсуки являются охраняемым видом в Нидерландах.

Джон Воппен, генеральный директор ProRail — компании, обслуживающей голландскую железнодорожную сеть — сказал, что это уже второй случай за неделю, когда движение было остановлено из-за активности млекопитающих. Он сказал, что решение проблемы может занять значительное время, поскольку операторам поездов требуется разрешение на перемещение животных или нарушение их среды обитания.

Проверка, проведенная в последние дни, показала, что барсуки стали копать гораздо активнее, что напрямую влияет на безопасность путей, заявили в ProRail. Из-за таких подкопов могут проседать транспортные пути, что ставит под угрозу безопасность железнодорожного движения.

Железнодорожники планируют насыпать песчаный холм, где барсуки смогут вырыть себе жилище Фото: Pixabay

Маршрут Ден Бош-Бокстел-Эйндховен является важным сообщением, связывающим север и юг, и движение пассажирских и грузовых поездов по этой линии будет нарушено как минимум до следующего вторника.

Издание отмечает, что в этом месяце на севере Нидерландов барсуки также сделали подкоп под железнодорожными путями в районе Молькверума в провинции Фрисландия, в результате чего движение на одной из линий было приостановлено на целый месяц.

Железнодорожники планируют насыпать песчаный холм, где барсуки смогут вырыть себе жилище.

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