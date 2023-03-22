Колапс у Нідерландах: борсуки зробили підкоп під рейками та зупинили рух поїздів

Постраждали поїзди на півночі та півдні Нідерландів, причому деякі з них були зупинені щонайменше на тиждень.

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Борсуки, що закопалися під залізничними коліями, завдали шкоди залізничному сполученню в Нідерландах, спричинивши скасування поїздів та закриття ліній. Про це повідомляє BBC News.

Лінію між Ден Бошем та Бокстелем на півдні країни було закрито у вівторок після того, як ссавці зробили під рейками підкоп.

Офіційні особи заявили, що неясно, як довго триватиме ця проблема, оскільки борсуки є видом, що охороняється в Нідерландах.

Джон Воппен, генеральний директор ProRail — компанії, що обслуговує голландську залізничну мережу, сказав, що це вже другий випадок за тиждень, коли рух було зупинено через активність ссавців. Він сказав, що вирішення проблеми може зайняти значний час, оскільки операторам поїздів потрібен дозвіл на переміщення тварин або порушення їх довкілля.

Перевірка, проведена останніми днями, показала, що борсуки почали копати набагато активніше, що безпосередньо впливає на безпеку шляхів, заявили в ProRail. Через такі підкопи можуть просідати транспортні шляхи, що ставить під загрозу безпеку залізничного руху.

Залізничники планують насипати піщаний пагорб, де борсуки зможуть вирити собі житло Фото: Pixabay

Маршрут Ден Бош-Бокстел-Ейндховен є важливим повідомленням, що пов'язує північ і південь, і рух пасажирських та вантажних поїздів цією лінією буде порушено як мінімум до наступного вівторка.

Видання зазначає, що цього місяця на півночі Нідерландів борсуки також зробили підкоп під залізничними коліями в районі Молькверуму в провінції Фрісландія, внаслідок чого рух на одній із ліній було припинено на цілий місяць.

Залізничники планують насипати піщаний пагорб, де борсуки зможуть вирити собі житло.

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