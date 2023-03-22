Главный ключник Кремля помогает Путину скрывать роскошную жизнь, — росСМИ (фото)

Журналисты утверждают, что Александр Колпаков является учредителем АО "Аргумент". На него записана яхта Путина Graceful. А жена чиновника владеет компанией, которая управляла дворцом президента РФ под Геленджиком.

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Управляющий делами президента России Владимира Путина Александр Колпаков, который помогает лидеру РФ укрывать коррупционное имущество, включая загородные дворцы и яхты, ведет тайную роскошную жизнь, переписывая имущество на членов семьи. Об этом сообщает The Insider.

Издание ссылается на информацию из анонимного источника в Telegram, который осветил фотографии с вечеринки Колпакова.

Судя по расследованию источника The Insider, про свои интересы чиновник также не забывает, поскольку его семья владеет недвижимостью стоимостью около миллиарда рублей. Сообщается, что хронология архива по имуществу Колпакова составлялась с 2010 по 2023 гг.

Тайная жизнь "ключника Кремля"

55-летний Александр Колпаков всю свою жизнь служил государству, сначала, после армии, он работал в управлении правительственной охраны КГБ СССР, а затем в Федеральной службе охраны России. Под его ответственностью были строительство и управление резиденциями действующих президентов России. Управлять делами Путина он начал с 2014 года.

По информации СМИ, семья Колпакова управляла строительством коттеджей неподалеку от загородного имения Путина у побережья Черного моря в Геленджике, тесть чиновника при этом числился номинальным арендатором государственных земельных участков площадью около 150 гектар в районе Абрау-Дюрсо, и это не единственные активы на его счету.

К примеру, на 85-летнего тестя Сидорова Юрия записаны два мотоцикла Harley-Davidson, стоимость каждого из которых составляет около 2,8 млн рублей, и несколько дорогих автомобилей, в том числе кабриолет Mercedes-Benz 1952 года (стоимостью около сотни тысяч долларов), современный Range Rover и лимузин представительского класса ЗИЛ-111А (на подобном ездила партийная элита времен СССР, в том числе первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев) из раритетных моделей, которых было выпущено около 70-и.

Легендарный автомобиль партийной элиты Фото: Википедия

На фотографиях с празднования дня рождения Колпакова видно, что чиновник предпочитает носить белоснежные костюмы, а среди его гостей — политики и миллиардеры: Болат Закарьянов (руководитель главного управления общественного питания администрации президента России), Геннадий Явник (компания Интарсия, фонд Константиновский) и другие.

Супруга управляющего делами Путина Инна Колпакова также не осталась без "дел". Она является учредителем компании "Инвестстрой", которая управляла дворцом президента РФ под Геленджиком.

Сам Колпаков при этом является учредителем Акционерного общества "Аргумент", на которую записана роскошная яхта Путина Graceful. Ее длина составляет 81,5 м.

Graceful - одна из яхт Путина, стоимостью около 87 миллионов евро Фото: Yacht Charter Fleet

Недвижимость под Колпаковым

Помимо управленческих дел президента РФ, дорогостоящая недвижимость Коплпакова, как и в случае с дорогими авто переписывается на тестя. Судя по данным госреестра, опубликованными СМИ, с 2021 года Сидоров стал собственником 30 соток земли в коттеджном поселке "Заря" в элитном поселении Московской области Рублевке.

Имение вместе с домом более 875 квадратных метров оценивается не менее чем в 200 млн рублей и ранее принадлежало личному архитектору Путина итальянцу Чирилло Ланфранко.

Другая усадьба на Рублевке оценивается приблизительно в ту же сумму и составляет 31 сотку земельных угодий и дом в 724 м² и другими дорогостоящими постройками.

Также тесть Колпакова является владельцем двух квартир в элитных жилых районах Москвы, и двумя участками земли с домами в Геленджике, оцениваемых в сумму около 300 млн рублей.

Одна из южных резиденций Колпаковых Фото: спутниковый снимок

Изучая фотографии гостей с дня рождения чиновника, журналисты заметили среди приглашенных бизнесмена Виталия Смиренского. Известно, что он является официальным поставщиком Кремля, который через свою фирму "Эн-Трейд" выступал ранее подрядчиком подконтрольных УДП Кремлевского дворца, элитного комплекса "Рублево-Успенский" и ведомственных аптек, а также он занимался поставками разного рода оборудования для монтирования сигнализаций и т.д.

Напомним, в феврале 2022 года роскошную яхту, которой владеет российский президент Владимир Путин, забрали из порта Гамбурга из-за угрозы конфискации.

В январе 2023 года президент РФ Владимир Путин официально предложил отказаться от выполнения международной конвенции, предусматривающей уголовную ответственность за коррупционные преступления.