Головний ключник Кремля допомагає Путіну приховувати розкішне життя, — росЗМІ (фото)

Журналісти стверджують, що Олександр Колпаков є засновником АТ "Аргумент". На нього записано яхту Путіна Graceful. А дружина чиновника володіє компанією, яка керувала палацом президента РФ під Геленджиком.

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Керівник справами президента Росії Володимира Путіна Олександр Колпаков, який допомагає лідеру РФ приховувати корупційне майно, враховуючи заміські палаци та яхти, веде таємне розкішне життя, переписуючи майно на членів родини. Про це повідомляє The Insider.

Видання посилається на інформацію з анонімного джерела в Telegram, яке висвітлило фото з вечірки Колпакова.

Судячи з розслідування джерела The Insider, про свої інтереси чиновник також не забуває, оскільки його родина володіє нерухомістю вартістю майже мільярд рублів. Повідомляється, що хронологія архіву з майна Колпакова складалася з 2010 по 2023 роки.

Таємне життя "ключника Кремля"

55-річний Олександр Колпаков усе своє життя служив державі, спочатку, після армії, він працював в управлінні урядової охорони КДБ СРСР, а потім у Федеральній службі охорони Росії. Під його відповідальністю були будівництво й управління резиденціями чинних президентів Росії. Керувати справами Путіна він почав із 2014 року.

За інформацією ЗМІ, родина Колпакова керувала будівництвом котеджів неподалік заміського маєтку Путіна біля узбережжя Чорного моря в Геленджику, тесть чиновника при цьому вважався номінальним орендарем державних земельних ділянок площею майже 150 гектарів у районі Абрау-Дюрсо, і це не єдині активи на його рахунку.

Наприклад, на 85-річного тестя Сидорова Юрія записані два мотоцикли Harley-Davidson, вартість кожного з яких становить приблизно 2,8 млн рублів, і кілька дорогих автомобілів, зокрема кабріолет Mercedes-Benz 1952 (вартістю приблизно сотні тисяч доларів), сучасний Range Rover і лімузин представницького класу ЗІЛ-111А (на подібному їздила партійна еліта часів СРСР, зокрема перший секретар ЦК КПРС Микита Хрущов) з раритетних моделей, яких було випущено приблизно 70.

Легендарний автомобіль партійної еліти Фото: Википедия

На фото зі святкування дня народження Колпакова видно, що чиновник вважає за краще носити білі костюми, а серед його гостей — політики та мільярдери: Болат Закар'янов (керівник головного управління громадського харчування адміністрації президента Росії), Геннадій Явник (компанія Інтарсія, фонд Костянтинівський) та інші.

Дружина керівника справами Путіна Інна Колпакова також не залишилася без "справ". Вона є засновницею компанії Інвестбуд, яка керувала палацом президента РФ під Геленджиком.

Сам Колпаков при цьому є засновником Акціонерного товариства "Аргумент", на яку записано розкішну яхту Путіна Graceful. Її довжина становить 81,5 м.

Graceful – одна з яхт Путіна, вартістю приблизно 87 мільйонів євро Фото: Yacht Charter Fleet

Нерухомість під Колпаковим

Крім управлінських справ президента РФ, дорога нерухомість Колпакова, як і у випадку з дорогими авто, переписується на тестя. Судячи з даних держреєстру, опублікованих ЗМІ, з 2021 року Сидоров став власником 30 соток землі в котеджному селищі "Заря" в елітному поселенні Московської області Рубльовці.

Маєток разом із будинком понад 875 квадратних метрів оцінюється не менш ніж у 200 млн рублів і раніше належало особистому архітектору Путіна італійцеві Чирілло Ланфранко.

Інша садиба на Рубльовці оцінюється приблизно в ту ж суму і становить 31 сотню земельних угідь і будинок 724 м² та іншими дорогими спорудами.

Також тесть Колпакова є власником двох квартир в елітних житлових районах Москви, і двома ділянками землі з будинками в Геленджику, оцінюваних у суму майже 300 млн рублів.

Одна з південних резиденцій Колпакових Фото: спутниковый снимок

Вивчаючи фото гостей із дня народження чиновника, журналісти помітили серед запрошених бізнесмена Віталія Смиренського. Відомо, що він є офіційним постачальником Кремля, який через свою фірму "Ен-Трейд" був раніше підрядником підконтрольних УДП Кремлівського палацу, елітного комплексу "Рубльово-Успенський" та відомчих аптек, а також він займався постачанням різного роду обладнання для монтування сигналізацій тощо.

Нагадаємо, у лютому 2022 року розкішну яхту, якою володіє російський президент Володимир Путін, забрали з порту Гамбурга через загрозу конфіскації.

У січні 2023 року президент РФ Володимир Путін офіційно запропонував відмовитися від виконання міжнародної конвенції, яка передбачає кримінальну відповідальність за корупційні злочини.