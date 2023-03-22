В Финляндии задержали судно с удобрениями российского олигарха, — СМИ

Это первый случай применения санкций ЕС в финском порту, однако судно может получить право на выезд, в случае помощи третьей стране.

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В среду, 22 марта, в финском порту Котка задержано грузовое судно, которое было загружено удобрениями, принадлежащими российскому олигарху, находящемуся в санкционном списке ЕС, сообщает местное издание Yle.

Российское сухогрузное судно Smew было остановлено в порту в связи с санкциями. Сейчас устанавливается информация о том будет ли груз задержан временно, или получит разрешение на выезд из страны.

"Это первый случай, когда санкции Евросоюза остановили груз в порту Финляндии", — сказал исполнительный директор порта Хамина-Котка Киммо Наски.

Известно, что министерство иностранных дел Финляндии, которое расследует этот вопрос, получило информацию о перевозке удобрений еще на прошлой неделе.

"В сотрудничестве с властями мы обнаружили, что на судне есть партия удобрений, которая, вероятно, принадлежит человеку, находящемуся в санкционном списке ЕС. Согласно правилам ЕС, средства должны быть заморожены, если они будут обнаружены", — сообщила руководитель группы по санкциям в МИД Финляндии Пиа Сариваара.

В то же время о каком именно олигархе идет речь, официально не сообщается.

Также по словам Сариваары есть вероятность, что по окончанию расследования судно продолжит свой путь. Она уточнила, что груз отпустят, если выяснится, что он держит путь в третью страну для обеспечения производства продуктов питания.

По предварительным данным партия остановленных в порту удобрений составляет около 20 тысяч тонн и оценивается в сумму около 10-12 млн евро.

Ранее Фокус писал, что в начале марта из сирийского порта в Тартусе вышло грузовое судно РФ с военной техникой, которое направляется, предположительно, на военную базу ВМФ РФ в Новороссийске.

В феврале стало известно о том, что в оккупированном керченском порту был замечен неустановленный танкер, предположительно выехавший из Турции, и скрывший свое название и идентификационный номер.