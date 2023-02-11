"Накрыли тряпками": танкер в Керчи спрятал свое название и бортовой номер (фото)

По данным журналистов, судно могло прибыть из Турции и вернуться туда же. Они смогли установить корабль по сервису с морскими перевозками. Танкер Gas Shadow может перевозить на борту 4183 кубических метров сжиженного газа.

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В оккупированном керченском порту был замечен танкер, который тряпками закрыл свое название и идентификационный номер. Об этом сообщается в репортаже Крым.Реалии.

2 и 3 февраля было замечено судно, которое пыталось скрыть свою идентификацию. При помощи спутниковых фотографий и системы видеонаблюдения журналисты попробовали узнать, что за танкер заходил в закрытый для международного судоходства порт крымского полуострова.

С июля 2014 года Украина закрыла все порты в оккупированном РФ Крыму и остановила их деятельность Иностранные судна, нарушающие запрет, попадают под санкции. Поэтому часто капитаны кораблей отключают идентификационную систему AIS, чтобы избежать наказания.

[ + – ] Спутниковый снимок

Спутниковый снимок Planet Labs от 2 февраля подтверждает наличие танкера в Керченском морском рыбном порту. По снимку и другим фото опознать название корабля невозможно. Есть только первая буква G и две последние — OW. Однако журналисты все же смогли разыскать судно. 4 февраля корабль уже покинул порт, и при проходе Керченского пролива он был обязан включать систему AIS.

[ + – ] Маршрут танкера GAS Shadow

Около 17:30 4 февраля на сайте MarineTraffic удалось найти корабль, который проходил Керченский пролив под названием GAS Shadow (номер IMO: 9129392) под флагом Гвинеи-Бисау. По открытым данным, его грузоподъемность составляет 4183 куба сжиженного газа.

[ + – ] Маршрут корабля у берегов Турции

Корабль проследовал к берегам Турции. 5 февраля его передвижение было на сервисе FleetMon. Там виден маршрут танкера — турецкий порт Самсун — Керченский пролив — и снова курс на Турцию. Фотографии борта Gas Shadow похожи с теми, что были сделаны в оккупированной Керчи. Однако в издании подчеркивают, что без идентификационных данных IMO и MMSI невозможно на 100% утверждать, что именно этот корабль был в Крыму.

[ + – ] Фото танкера в Керченском порту Фото: Крым. Реалии [ + – ] Фото танкера Gas Shadow

По состоянию на 11 февраля судно все еще находилось у берегов Турции. Источники, которые знают работу портовых служб крымских портов, говорят, что это тоже могут быть хитрости, чтобы не разглашать порт назначения на определенном этапе.

Напомним, в Украине объявили о создании кадрового резерва для Крыма, в него войдут педагоги, правоохранители, работники юстиции и ряд других.

7 февраля в Офисе генпрокурора капитану российскому судну "Надежда" объявили подозрение в перевозке награбленного украинского зерна.