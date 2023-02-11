"Накрили ганчірками": танкер у Керчі сховав свою назву та бортовий номер (фото)

За даними журналістів, судно могло прибути з Туреччини та повернутися туди ж. Вони змогли встановити корабель із сервісу з морськими перевезеннями. Танкер Gas Shadow може перевозити на борту 4183 кубічні метри зрідженого газу.

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В окупованому керченському порту помітили танкер, який ганчірками закрив свою назву й ідентифікаційний номер. Про це повідомляється в репортажі "Крим.Реалії".

2 та 3 лютого було помічено судно, яке намагалося приховати свою ідентифікацію. За допомогою супутникових фотографій і системи відеоспостереження журналісти спробували дізнатися, що за танкер заходив до закритого для міжнародного судноплавства порту кримського півострова.

З липня 2014 року Україна закрила всі порти в окупованому РФ Криму та зупинила їхню діяльність. Іноземні судна, що порушують заборону, потрапляють під санкції. Тому капітани кораблів часто відключають ідентифікаційну систему AIS, щоб уникнути покарання.

[ + – ] Супутниковий знімок

Супутникове фото Planet Labs від 2 лютого підтверджує наявність танкера в Керченському морському рибному порту. За знімком та іншими фото впізнати назву корабля неможливо. Є лише перша літера G і дві останні — OW. Проте журналісти все ж таки змогли розшукати судно. 4 лютого корабель уже залишив порт, і під час проходу Керченської протоки він був зобов'язаний увімкнути систему AIS.

[ + – ] Маршрут танкера GAS Shadow

Близько 17:30 4 лютого на сайті MarineTraffic вдалося знайти корабель, який проходив Керченську протоку під назвою GAS Shadow (номер IMO: 9129392) під прапором Гвінеї-Бісау. За відкритими даними, його вантажопідйомність становить 4183 куб зрідженого газу.

[ + – ] Маршрут корабля біля берегів Туреччини

Корабель пройшов до берегів Туреччини. 5 лютого його пересування було на сервісі FleetMon. Там видно маршрут танкера: турецький порт Самсун — Керченська протока — і знову курс на Туреччину. Фотографії борту Gas Shadow схожі на ті, що були зроблені в окупованій Керчі. Однак у виданні наголошують, що без ідентифікаційних даних IMO та MMSI неможливо на 100% стверджувати, що саме цей корабель був у Криму.

[ + – ] Фото танкера в Керченському порту Фото: реки крыма [ + – ] Фото танкера Gas Shadow

Станом на 11 лютого судно все ще було біля берегів Туреччини. Джерела, які знають роботу портових служб кримських портів, кажуть, що це також можуть бути хитрощі, щоб не розголошувати порт призначення на певному етапі.

Нагадаємо, в Україні оголосили про створення кадрового резерву для Криму, до нього увійдуть педагоги, правоохоронці, працівники юстиції та низка інших.

7 лютого в Офісі генпрокурора капітану російського судна "Надія" оголосили підозру в перевезенні награбованого українського зерна.