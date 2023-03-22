У Фінляндії затримали судно із добривами російського олігарха, — ЗМІ

Це перший випадок застосування санкцій ЄС у фінському порту, проте судно може отримати право на виїзд у разі допомоги третій країні.

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У середу, 22 березня, у фінському порту Котка затримано вантажне судно, яке було завантажене добривами, що належать російському олігарху, що знаходиться в списку санкцій ЄС, повідомляє місцеве видання Yle.

Російське суховантажне судно Smew було зупинено в порту через санкції. Наразі встановлюється інформація про те, чи буде вантаж затриманий тимчасово, чи отримає дозвіл на виїзд із країни.

"Це перший випадок, коли санкції Євросоюзу зупинили вантаж у порту Фінляндії", — сказав виконавчий директор порту Гаміна-Котка Кіммо Наскі.

Відомо, що міністерство закордонних справ Фінляндії, яке розслідує це питання, отримало інформацію про перевезення добрив ще минулого тижня.

"У співпраці з владою ми виявили, що на судні є партія добрив, яка, ймовірно, належить людині, яка перебуває в списку санкцій ЄС. Згідно з правилами ЄС, кошти мають бути заморожені, якщо вони будуть виявлені", — повідомила керівник групи із санкцій у МЗС Фінляндії Піа Саріваара.

Водночас про який саме олігарх йдеться, офіційно не повідомляється.

Також, за словами Саріваари, є ймовірність, що після закінчення розслідування судно продовжить свій шлях. Вона уточнила, що вантаж відпустять, якщо з'ясується, що він прямує до третьої країни для забезпечення виробництва продуктів харчування.

За попередніми даними, партія зупинених у порту добрив становить близько 20 тисяч тонн і оцінюється в суму близько 10-12 млн євро.

Раніше Фокус писав, що на початку березня з сирійського порту в Тартусі вийшло вантажне судно РФ з воєнною технікою, яке прямує, ймовірно, на воєнну базу ВМФ РФ у Новоросійську.

У лютому стало відомо про те, що в окупованому керченському порту було помічено невстановлений танкер, який, ймовірно, виїхав з Туреччини, і приховав свою назву та ідентифікаційний номер.