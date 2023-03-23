Потратили 2 месяца: заключенные попыталась сбежать из тюрьмы через тоннель длиной 40 метров

Для рытья подкопа осужденные использовали пластиковую корзину и электрическую лампочку, чтобы видеть, в каком направлении они идут. Сейчас все они находятся за решеткой после того, как сотрудники тюрьмы узнали о попытке побега.

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В Северной Македонии банда заключенных из восьми человек была поймана за дерзкой попыткой побега из прорытого ими туннеля длиной в 40 метров. Об этом сообщает Daily Star.

Тюрьма Идризово, расположенная на пустынной окраине Скопье, является одной из самых отдаленных тюрем в мире. По словам официальных лиц Северной Македонии, восемь преступников в течение двух месяцев планировали побег. Некоторые из них отбывали пожизненное заключение, а некоторые находились там около 10 лет.

Теперь все заключенные, захотевшие оказаться на свободе, находятся за решеткой после того, как сотрудники тюрьмы узнали о попытке побега. Для рытья туннеля преступники использовали пластиковую корзину и электрическую лампочку, чтобы видеть, в каком направлении они идут.

Для рытья туннеля преступники использовали пластиковую корзину Фото: Newsflash

"В координации с Агентством национальной безопасности (мы) предотвратили организованный побег из Идризовской тюрьмы. Министерство внутренних дел, основываясь на полученных криминалистических данных о том, что группа из по меньшей мере восьми осужденных, отбывающих наказание в Идризовской тюрьме, осужденных за серьезные уголовные преступления и приговоренных к срокам от 10 лет до пожизненного заключения, готовилась к побегу путем рытья туннеля. Подкоп длинную в 40 метров был обнаружен возле объекта, используемого для хранения угля", — заявил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Северной Македонии.

Тюрьма расположена в городе с населением всего 1 824 человека (согласно переписи 2021 года) и большинство из них работают в тюрьме или в международном аэропорту Скопье.

Ранее Фокус писал, что приговоренный к 400 годам тюрьмы мужчина вышел на свободу спустя 34 года. Новое расследование показало, что нет никаких улик, которые бы связывали его с ограблением, кроме неправильной идентификации его как подозреваемого.

Также сообщается, что в Канаде заключенные используют птиц для доставки наркотиков. По информации журналистов, охранники тюрьмы в городе Абботсфорд (Британская Колумбия, Канада) обнаружили голубя, который доставлял запрещенные вещества заключенным. Полиция все еще ведет расследование.