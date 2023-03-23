Витратили 2 місяці: ув'язнені спробували втекти з в'язниці через тунель завдовжки 40 метрів

Для риття підкопу засуджені використовували пластиковий кошик і електричну лампочку, щоб бачити, в якому напрямку вони йдуть. Зараз усі вони перебувають за ґратами після того, як співробітники в'язниці дізналися про спробу втечі.

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У Північній Македонії банду ув'язнених із восьми осіб спіймали за зухвалою спробою втечі з проритого ними тунелю завдовжки 40 метрів. Про це повідомляє Daily Star.

В'язниця Ідрізово, розташована на пустельній околиці Скоп'є, є однією з найвіддаленіших в'язниць у світі. За словами офіційних осіб Північної Македонії, вісім злочинців упродовж двох місяців планували втечу. Деякі з них відбували довічне ув'язнення, а деякі перебували там близько 10 років.

Тепер усі ув'язнені, які захотіли опинитися на волі, перебувають за ґратами після того, як співробітники в'язниці дізналися про спробу втечі. Для риття тунелю злочинці використовували пластиковий кошик та електричну лампочку, щоб бачити, в якому напрямку вони йдуть.

Для риття тунелю злочинці використовували пластиковий кошик Фото: иисус

"У координації з Агентством національної безпеки (ми) запобігли організованій втечі з Ідрізівської в'язниці. Міністерство внутрішніх справ, ґрунтуючись на отриманих криміналістичних даних про те, що група з щонайменше восьми засуджених, які відбувають покарання в Ідрізівській в'язниці, засуджених за серйозні кримінальні злочини і засуджених до термінів від 10 років до довічного ув'язнення, готувалася до втечі шляхом риття тунелю. Підкоп завдовжки 40 метрів було виявлено біля об'єкта, використовуваного для зберігання вугілля", — заявив прессекретар Міністерства внутрішніх справ Північної Македонії.

В'язниця розташована в місті з населенням лише 1 824 особи (згідно з переписом 2021 року) і більшість із них працюють у в'язниці або в міжнародному аеропорту Скоп'є.

Раніше Фокус писав, що засуджений до 400 років в'язниці чоловік вийшов на волю через 34 роки. Нове розслідування показало, що немає жодних доказів, які пов'язували б його з пограбуванням, крім неправильної ідентифікації його як підозрюваного.

Також повідомляється, що в Канаді ув'язнені використовують птахів для доставки наркотиків. За інформацією журналістів, охоронці в'язниці у місті Абботсфорд (Британська Колумбія, Канада) виявили голуба, який доставляв заборонені речовини ув'язненим. Поліція досі проводить розслідування.