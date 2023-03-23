Спикер Госдумы Володин заявил, что революции в странах начинаются от "бескультурья" (видео)

После того как депутаты заколебались, приветствовать ли стоя экспертов и преподавателей, находившихся в зале Госдумы, Вячеслав Володин посетовал на то, что отсутствие манер и понятия о культуре порождает революции.

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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин считает, что такие исторические явления, как революции происходят от бескультурья. Об этом политик заявил в четверг, 23 марта, во время отчетности правительства.

Перед тем, как начать практическую часть мероприятия, Володин предложил депутатам осдумі встать и поприветствовать представителей "делового сообщества".

"В нашем зале присутствуют представители делового сообщества, экспертного, вузовского. Коллеги, давайте поприветствуем, вон они на балконе", — сказал Володин.

После этого спикер Госдумы сделал отступление и выразил свое мнение о культуре общества. Он возмутился тем, что депутаты приветствуют членов правительства стоя, а избирателей такого уважения удостаивают нечасто.

"Вот что такое политическая культура. Все идет от бескультурья, а в итоге революция случается", — заявил российский политик.

"Кровь и слезы": что Володин говорил о революциях раньше

Заметим, что глава российской Госдумы и до 23 марта активно выражал свое преимущественно негативное мнение касательно такого общественно-политического явления как революция.

В сентябре 2021 года Вячеслав Володин заявил, что Россия не сможет пережить еще одной революции.

"Россия, которая преодолела трагические потрясения в период революционных событий 1917 года и во время распада СССР в 1991 году, не сможет пережить еще одной революции, популизм и демагогия отдельных политиков в ходе текущей предвыборной кампании носит разрушительный характер", — сказал тогда политик.

А в октябре 2017 года он назвал Октябрьскую революцию "путем в никуда".

"Потому что революция — это всегда кровь, это всегда боль, это всегда слезы", — заявлял спикер Госдумы РФ

Напомним, в феврале 2023 года Вячеслав Володин предложил отбирать имущество граждан, выехавших из РФ. Также он назвал "уехавшими негодяями" граждан России, которые находятся за пределами страны и высказываются против войны.

А в декабре 2022 года спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал США "империей содома" из-за того, что в стране узаконили однополые браки. Глава российского парламента рассказал, что в Штатах количество операций по смене пола якобы увеличилось в 50 раз. По его словам, Вашингтон "движется к вырождению нации".