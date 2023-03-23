Спікер Держдуми Володін заявив, що революції в країнах починаються від "безкультурності" (відео)

Після того, як депутати завагалися, чи вітати стоячи експертів і викладачів, які перебували в залі Держдуми, В'ячеслав Володін нарік на те, що відсутність манер і поняття про культуру породжує революцію.

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Речник Держдуми РФ В'ячеслав Володін вважає, що такі історичні явища, як революції походять від безкультур'я. Про це політик заявив у четвер, 23 березня, під час звітування уряду.

Перед тим, як розпочати практичну частину заходу, Володін запропонував депутатам Держдуми встати та привітати представників "ділової спільноти".

"У нашій залі присутні представники ділової спільноти, експертної, вузівської. Колеги, давайте привітаємо, он вони на балконі", — сказав Володін.

Після цього речник Держдуми зробив відступ і висловив свою думку про культуру суспільства. Він обурився тим, що депутати вітають урядовців стоячи, а виборців такої поваги удостоюють нечасто.

"Ось що таке політична культура. Все йде від безкультурності, а в результаті революція трапляється", — заявив російський політик.

"Кров і сльози": що Володін говорив про революції раніше

Зауважимо, що голова російської Держдуми і до 23 березня активно висловлював свою переважно негативну думку щодо такого суспільно-політичного явища, як революція.

У вересні 2021 року В'ячеслав Володін заявив, що Росія не зможе пережити ще однієї революції.

"Росія, яка подолала трагічні потрясіння в період революційних подій 1917 року і під час розпаду СРСР 1991 року, не зможе пережити ще однієї революції, популізму та демагогії окремих політиків у процесі поточної передвиборчої кампанії носить руйнівний характер", — сказав тоді політик.

А в жовтні 2017 року він назвав Жовтневу революцію "шляхом у нікуди".

"Бо революція — це завжди кров, це завжди біль, це завжди сльози", — заявляв речник Держдуми РФ

Нагадаємо, у лютому 2023 року В'ячеслав Володін запропонував відбирати майно громадян, які виїхали з РФ. Також він назвав "негідниками" громадян Росії, які перебувають за межами країни і висловлюються проти війни.

А в грудні 2022 року речник Держдуми РФ В'ячеслав Володін назвав США "імперією сорому" через те, що в країні узаконили одностатеві шлюби. Голова російського парламенту розповів, що у Штатах кількість операцій зі зміни статі нібито збільшилась у 50 разів. За його словами, Вашингтон "рухається до виродження нації".