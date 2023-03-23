Обсудят мир для Украины: премьер Испании Санчес встретится в Китае с Си Цзиньпинем, – СМИ

Формальный повод для поездки — 50-летие со дня установления дипотношений между странами. Мадрид поддерживает мирный план Владимира Зеленского, включающий возврат Крыма, а Пекин не скрывает близость к Москве.

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Президент Китая Си Цзиньпин пригласил премьер-министра испании Педро Санчеса в Пекин 31 марта. Высокопоставленные лица обсудят большую войну России с Украиной, пишет испанская газета El Pais со ссылкой на источники в правительстве.

Позиция Испании и Китая отличаются, ведь Пекин сохраняет близость к Москве, хотя формально не вступает в конфликт. Санчес все больше говорит о мирных планах и поддерживает инициативу президента Украины Владимира Зеленского о необходимости освобождения всех территорий, включая Крым, заметили обозреватели.

Формальный повод для поездки — 50-летие со дня установления дипломатических отношений между Испанией и Китаем, указывают авторы материала.

"Китай придал поездке Санчеса статус государственного визита, поэтому пройдут встречи с китайским премьер-министром Ли Цяном и председателем Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи", — рассказали собеседники газеты.

Испания и Китай обсудят Украину

Вашингтон проинформирован о поездке Санчеса в Китай. Испанский премьер говорил, что передаст Си Цзиньпину позицию Украины по вопросу о мире.

"Интерес прежде всего политический в контексте полномасштабной войны в Украине. Поездка Санчеса имеет и экономические цели — он встретится в Пекине с бизнесменами, которые хотят инвестировать в Испанию", — сообщил El Pais один из чиновников.

Азиатский гигант хочет любой ценой избежать торговых барьеров Евросоюза. Предметом для обсуждения будет контракт на 30 миллиардов евро на производство почти 300 коммерческих самолетов Airbus.

Си Цзиньпин последний раз был в Испании с государственным визитом в 2018 году.

Си Цзиньпин и Педро Санчес в испанском городе Ла-Монклоа в ноябре 2018 года

"Визит испанского премьера очень важен и подчеркивает вес Испании в международных отношениях", — прокомментировал министр по делам президента Испании Феликс Боланьос в интервью радиостанции Cadena Ser.

По его описанию, Китай играет ключевую роль в посредничестве между Россией и Украиной, а вес Испании и Педро Санчеса в мире неоспорим.

Санчес примет участие в Боаоском азиатском форуме в китайской провинции Хайнань 30 марта. Это аналог Всемирного экономического форума в Давосе, дополняет агентство Reuters.

Associated Press отмечает, что в июле Испания принимает председательство в Европейском Союзе, и Санчес изображает свою страну на мировой арене как верного союзника Украины по НАТО.

"Отношения между Китаем и Испанией развиваются стабильно. Два лидера поддерживают хорошие отношения", — цитирует агентство комментарий представителя МИД Китая Ван Вэньбина.

Напомним, что в Белом доме боятся, что Пекин может загнать Вашингтон в угол "мирным планом" по Украине. Китай способен заявить о деструктивной роли Вашингтона странам, уставшим от большой войны.

Президент РФ Владимир Путин 21 марта на встрече с Си Цзиньпином в Москве говорил, что его "мирный план" можно взять за основу.