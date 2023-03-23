В США боятся, что уставшие от войны страны примут "мирный план" Китая, — Bloomberg

В Белом доме полагают, что Пекин может использовать риторику в духе "Вашингтон против мира", что в дальнейшем может позволить России закрепить свои завоевания в Украине.

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В администрации президента Соединенных Штатов Америки опасаются, что официальный Пекин может загнать их в угол своим "мирным планом" по Украине. Об этом в четверг, 23 марта, сообщает американский телеканал Bloomberg со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Так, официальные лица США публично выразили глубокий скептицизм в отношении китайской идеи, заявив, что ее призыв к прекращению огня вознаградит вторжение России, закрепив ее территориальные завоевания. При этом в частном порядке встречи и предложение вызвали чувство беспокойства в администрации, что в свою очередь привело к вопросам о более широком подходе США к двум странам.

По словам анонимного чиновника администрации, США опасаются, что их загонят в угол из-за китайского предложения. Независимо от оговорок США, отказ от соглашения может позволить Китаю заявить другим странам, уставшим от войны и от экономического ущерба, что Вашингтон не заинтересован в мире.

Бонни Лин, научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований, ранее служивший в Пентагоне, полагает, что если Вашингтон отвергнет предложение Пекина по Украине, то КНР, вероятно, усилит пропаганду того, что США выступают против прекращения огня и что Штаты против окончания войны, а значит против мира.

"Будет много способов, с помощью которых Китай попытается повернуть все, что произойдет после встречи Китая и России, таким образом, чтобы представить США в негативном свете", — рассказал Бонни Лин.

Что известно о "мирном плане" Китая

24 февраля на сайте Министерства иностранных дел КНР была опубликована "позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине", которую в СМИ прозвали "мирным планом" Китая. Данный план состоит из 12 пунктов.

В тексте "мирного плана" идет речь о том, что войну на территории Украины необходимо остановить и начать мирные переговоры и при этом уважать суверенитет всех стран и соблюдать международные законы, в том числе устав ООН. При этом там не идет речи о том, что Россия должна вывести оккупационные войска с территории Украины.

Напомним, 21 марта президент России Владимир Путин в ходе встречи с катайским лидером Си Цзиньпином заявил, что "мирный план" Китая может быть взят за основу мирного урегулирования.

22 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент РФ и председатель Китая не обсуждали в ходе своих переговоров мирный план по Украине, но они обменялись мнениями об инициативе КНР завершить войну путем мирных переговоров.