У США бояться, що втомлені від війни країни приймуть "мирний план" Китаю, — Bloomberg

У Білому домі вважають, що Пекін може використати риторику на кшталт "Вашингтон проти миру", що надалі може дозволити Росії закріпити свої завоювання в Україні.

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В адміністрації президента Сполучених Штатів Америки побоюються, що офіційний Пекін може загнати їх у кут своїм "мирним планом" щодо України. Про це у четвер, 23 березня, повідомляє американський телеканал Bloomberg із посиланням на анонімного чиновника Білого дому.

Так, офіційні особи США публічно висловили глибокий скептицизм щодо китайської ідеї, заявивши, що її заклик до припинення вогню винагородить вторгнення Росії, закріпивши її територіальні завоювання. Водночас у приватному порядку зустрічі та пропозиція викликали почуття занепокоєння в адміністрації, що, зі свого боку, призвело до запитань про ширший підхід США до двох країн.

За словами анонімного чиновника адміністрації, США побоюються, що їх заженуть у кут через китайську пропозицію. Незалежно від застережень США, відмова від угоди може дозволити Китаю заявити іншим країнам, втомленим від війни та від економічних збитків, що Вашингтон не зацікавлений у мирі.

Бонні Лін, науковий співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень, який раніше служив у Пентагоні, вважає, що якщо Вашингтон відкине пропозицію Пекіна щодо України, то КНР, імовірно, посилить пропаганду того, що США виступають проти припинення вогню і що Штати проти закінчення війни, а отже проти миру.

"Буде багато способів, за допомогою яких Китай спробує повернути все, що станеться після зустрічі Китаю і Росії, таким чином, щоб представити США в негативному світлі", — розповів Бонні Лін.

Що відомо про "мирний план" Китаю

24 лютого на сайті Міністерства закордонних справ КНР було опубліковано "позицію Китаю щодо політичного врегулювання кризи в Україні", яку в ЗМІ прозвали "мирним планом" Китаю. Цей план складається з 12 пунктів.

У тексті "мирного плану" йдеться про те, що війну на території України необхідно зупинити та розпочати мирні переговори і при цьому поважати суверенітет усіх країн та дотримуватись міжнародних законів, зокрема статуту ООН. При цьому там не йдеться про те, що Росія має вивести окупаційні війська з території України.

Нагадаємо, 21 березня президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном заявив, що "мирний план" Китаю може бути взятий за основу мирного врегулювання.

22 березня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що президент РФ і голова Китаю не обговорювали під час своїх переговорів мирний план щодо України, але вони обмінялися думками щодо ініціативи КНР завершити війну шляхом мирних переговорів.