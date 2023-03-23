Обговорять мир для України: прем'єр Іспанії Санчес зустрінеться в Китаї із Сі Цзіньпінем, – ЗМІ

Формальний привід для поїздки — 50-річчя з дня встановлення дипвідносин між країнами. Мадрид підтримує мирний план Володимира Зеленського, що включає повернення Криму, а Пекін не приховує близькість до Москви.

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Президент Китаю Сі Цзіньпін запросив прем'єр-міністра іспанії Педро Санчеса до Пекіна 31 березня. Високопосадовці обговорять велику війну Росії з Україною, пише іспанська газета El Pais з посиланням на джерела в уряді.

Позиції Іспанії та Китаю відрізняються, адже Пекін зберігає близькість до Москви, хоча формально не вступає в конфлікт. Санчес дедалі більше говорить про мирні плани і підтримує ініціативу президента України Володимира Зеленського про необхідність звільнення всіх територій, включно з Кримом, зауважили оглядачі.

Формальний привід для поїздки — 50-річчя від дня встановлення дипломатичних відносин між Іспанією та Китаєм, вказують автори матеріалу.

"Китай надав поїздці Санчеса статусу державного візиту, тому відбудуться зустрічі з китайським прем'єр-міністром Лі Цяном і головою Всекитайських зборів народних представників Чжао Лецзі", — розповіли співрозмовники газети.

Іспанія і Китай обговорять Україну

Вашингтон поінформований про поїздку Санчеса до Китаю. Іспанський прем'єр говорив, що передасть Сі Цзіньпіну позицію України щодо питання про мир.

"Інтерес насамперед політичний у контексті повномасштабної війни в Україні. Поїздка Санчеса має й економічні цілі — він зустрінеться в Пекіні з бізнесменами, які хочуть інвестувати в Іспанію", — повідомив El Pais один із чиновників.

Азіатський гігант хоче за будь-яку ціну уникнути торговельних бар'єрів Євросоюзу. Предметом для обговорення буде контракт на 30 мільярдів євро на виробництво майже 300 комерційних літаків Airbus.

Сі Цзіньпін востаннє був в Іспанії з державним візитом у 2018 році.

Сі Цзіньпін та Педро Санчес в іспанському місті Ла-Монклоа у листопаді 2018 року

"Візит іспанського прем'єра є дуже важливим і підкреслює вагу Іспанії у міжнародних відносинах", — прокоментував міністр у справах президента Іспанії Фелікс Боланьос в інтерв'ю радіостанції Cadena Ser.

За його описом, Китай відіграє ключову роль у посередництві між Росією та Україною, а вага Іспанії та Педро Санчеса у світі незаперечна.

Санчес візьме участь у Боаоському азіатському форумі в китайській провінції Хайнань 30 березня. Це аналог Всесвітнього економічного форуму у Давосі, доповнює агентство Reuters.

Associated Press зазначає, що в липні Іспанія бере головування в Європейському Союзі, і Санчес зображує свою країну на світовій арені як вірного союзника України по НАТО.

"Відносини між Китаєм та Іспанією розвиваються стабільно. Два лідери підтримують добрі відносини", — цитує агентство коментар представника МЗС Китаю Ван Веньбіна.

Нагадаємо, що у Білому домі бояться, що Пекін може загнати Вашингтон у кут "мирним планом" щодо України. Китай здатний заявити про деструктивну роль Вашингтона країнам, які втомилися від великої війни.

Президент РФ Володимир Путін 21 березня на зустрічі із Сі Цзіньпіном у Москві говорив, що його "мирний план" можна взяти за основу.